La MRC des Sources rend hommage aux producteurs agricoles et maraîchers dans sa vidéo Fier de nos fraîcheurs

Asbestos– La MRC des Sources dévoilait le 9 juin une vidéo avec, en vedette, les producteurs agricoles et leurs produits maraîchers dont les différents petits fruits cultivés sur son territoire.

Cette vidéo promotionnelle s’inscrit dans une démarche de valorisation en plusieurs phases qui met de l’avant différents domaines de l’agriculture locale. En effet, le secteur agricole représente l’activité économique principale de la région des Sources et rassemble des centaines de travailleurs. La présence d’entreprises agricoles sur le territoire contribue à la vitalité économique des municipalités de la MRC et au maintien de la qualité des terres. Elles contribuent à la beauté des paysages et à l’occupation du territoire.

« C’est important de démontrer notre fierté envers le travail de nos agriculteurs puisqu’ils sont essentiels à notre système alimentaire québécois. En achetant leurs produits cultivés avec cœur et passion, nous nous assurons d’un approvisionnement durable et de qualité. », affirme René Perreault, responsable des dossiers agricoles pour le conseil de la MRC des Sources et maire de Saint-Georges-de-Windsor.

Le lancement de la vidéo intitulée Fier de nos fraîcheurs coïncide avec l’ouverture officielle des marchés publique à la mi-juin. Il y a quatre différents marchés sur le territoire des Sources dont un à Saint-Adrien, un à Saint-Camille, un à Danville et un à Saint-Georges-de-Windsor. Dans les prochaines semaines, les citoyens pourront profiter de ces installations pour se procurer des produits frais et locaux directement aux kiosques des marchands.

Le projet de vidéo sur les professions agricoles est une initiative de la MRC des Sources et il a été rendu possible grâce à une aide financière de l’UPA des Sources, de la Caisse Desjardins des Sources et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en vertu du programme Territoires : priorités bioalimentaires.