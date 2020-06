Le jardin communautaire du Centre d'Action Bénévole de Windsor

Windsor - Puisque notre été se passera en région cette année, pourquoi ne pas jardiner?

Au jardin communautaire de Windsor vous pouvez cultiver un lot d’une dimension de 3 x 5 mètres pour la modique somme de $15 pour tout l’été. Le jardin est situé en face du 124 rue Watopeka et est accessible à toute la population. Il nous reste quelques lots de disponibles donc faites vite et contactez le Centre d’action bénévole de Windsor et région au 819-845-5522 pour obtenir plus de détails. Agrémentez votre été et votre table avec les bons légumes que vous aurez fait pousser!