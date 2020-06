Windsor - Le Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson a mis en place le projet Le potager des confinés qui permet aux personnes âgées entre 16 et 35 ans d’apprendre à cultiver certains légumes et fines herbes à leur domicile. Les participants pourront se joindre à des vidéoconférences pour obtenir de l’information sur les semences, l’entretien des plants et la récolte. Par ailleurs, un groupe Facebook privé (Le potager des confinés) a été créé afin de permettre aux participants et aux partenaires d’échanger sur les différentes pratiques du jardinage.

Les participants recevront un ensemble de démarrage gratuit pour leur donner le goût du jardinage. Comme vous le savez, dans la région du Val Saint-François, il existe des jardins communautaires supportés par les Centres d’action bénévole de Windsor et de Valcourt. Chaque ensemble sera distribué selon la procédure de la santé publique pour diminuer le risque de contamination.

Par ce projet, le Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson veut permettre aux jeunes adultes de favoriser leur sécurité alimentaire en cultivant des aliments frais, et ce, tout en développant un sentiment d’appartenance envers un groupe. Le projet permettra également de développer des liens avec différents intervenants afin de contribuer au maintien d’une bonne santé mentale durant cette période de pandémie.

Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez contacter Ève-Marie Pouliot, Coordonnatrice de services et Intervenante, au 819-845-5900 ou au 450-532-5322.