Contributions des producteurs de la région au CAB des Sources

Asbestos(RL) —Le 22 avril dernier marquait un jour particulier, alors que le centre d’action bénévole des Sources a reçu un précieux coup de main de la part de membres de l’union des producteurs agricoles de la région. Soutenant l’initiative lancée par des Producteurs de bovins de l’Estrie, la Fédération de l’UPA-Estrie et certains de ses syndicats affiliés, qui ont décidé de soutenir les banques alimentaires telles que Moisson Estrie, des producteurs locaux ont aussi apporté leurs aides dans leur communauté. Mme Monia Grenier, membre de l’exécutif et propriétaire opérante d’une ferme laitière avec son conjoint, a réuni plusieurs contributeurs et donateurs afin d’apporter des denrées au CAB des Sources, organisme qui distribue de l’aide alimentaire sur le territoire.

« C’était important pour nous de porter un geste concret auprès de la société et comme nous savons que l’aide alimentaire demeure un besoin évident, surtout en cette période de crise, nous avons porté notre choix sur le CAB. Nous avions comme objectif de départ de recueillir pour 1000 $ de victuailles, mais grâce à l’implication et la générosité des producteurs, nous estimons à près du double la valeur en nourritures que l’on remet au centre d’action bénévole aujourd’hui. » De souligner fièrement Mme Grenier. « J’aimerais dire un grand merci à Mme Grenier et ses partenaires, car c’est un très beau cadeau printanier qu’ils offrent aux familles dans le besoin. Ce sont des produits de grandes qualité, mais qui sont parfois plus difficiles à se procurer pour les gens qui nécessitent du dépannage alimentaire. » De commenter Mme Sylvie Ratté, directrice générale de l’organisme.

Pour sa part Jean-Philippe Richer, responsable des services alimentaires, tenait à rappeler que ce sont plus d’une cinquantaine de familles auxquelles le centre vient en aide de façon bihebdomadaire. Ce dernier nous indique également que bien que la clientèle change aléatoirement en lien avec les besoins et situations de chacun, le nombre quant à lui tend à demeurer relativement stable au fil des mois. Parmi les entreprises agricoles ayant participé à cette initiative, nous retrouvons : La Miellerie Lambert ; la Fromagerie Saint-Georges ; Léandre Corriveau pour les produits acéricoles ; la ferme Lait sangliers des Bois et le Ranch Lougami.