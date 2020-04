Lancement d'une baladodiffusion agricole créé par des fermiers!

Saint-François-Xavier-de-Brompton – ​Le Jardin des Funambules, une entreprise agricole estrienne lance une baladodiffusion partageant la réalité maraîchère. Cette diffusion deviendra rapidement un incontournable pour les gens soucieux de la provenance de leurs légumes.

La mission de ce projet

Le but de ce balado mensuel est de partager une quête de connaissances techniques, sociales et entrepreneuriales qui participent au mieux-être des fermiers et d’initier les curieux à la réalité des gens qui les nourrissent. Notre mission est de célébrer la passion du métier et de dévoiler les coulisses de la production légumière.