Une peine de huit ans pour Keven Maheux

Windsor — Sandy Goyette pousse un soupir de soulagement. Son agresseur, Keven Maheux, vient d’écoper de huit ans de pénitencier pour agressions sexuelles.

Mme Goyette n’est pas la seule victime. Dans son cas, l’homme de Windsor était un ami de la famille. Elle a finalement porté plainte en juin dernier, 20 ans après.

Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ?

« Je croyais être un cas isolé », confie-t-elle en entrevue. Ce gars-là était en amour avec moi. Je pensais juste qu’il ne s’était pas retenu ce soir-là. Je l’ai frappé. Et, dans ma tête, c’était réglé. »

Jusqu’à ce qu’elle découvre qu’elle n’est pas la seule…

Keven Maheux figurera à vie dans les fichiers de délinquants sexuels. Il devait d’ailleurs fournir un échantillon d’ADN avant de prendre la route du pénitencier.

À sa sortie, il devra informer la SQ chaque fois qu’il se déplacera pendant plus de sept jours.

Pendant 10 ans, il ne pourra être en contact avec un mineur de 16 ans et moins. Et défense absolue, pour la même période, de contacter ses victimes.

La police

Sandy Goyette a longuement réfléchi avant de rencontrer les policiers.

« C’est un long processus. Et ce n’est rien d’agréable », souligne la résidente de Windsor.

« Après un mois, je me suis décidée à porter plainte. J’avais 21 ans lors de l’agression. Je ne regrette en rien d’avoir dénoncé. »

L’enregistrement vidéo s’est déroulé à Sherbrooke. Des souvenirs enfouis vont remonter à la surface. « J’ai donc rappelé la police pour compléter la plainte. »

Pour la victime, l’agression ne s’est pas rendue jusqu’au viol.

« Je me suis défendue, dit-elle. Je n’avais toutefois pas la force physique pour faire quoi que ce soit. Ma sœur était dans l’appartement juste à côté. Je lui ai dit de me lâcher, sinon j’étais pour crier afin qu’elle appelle la police… »

L’homme obtempère. « Si ce n’était pas de ma sœur, poursuit-elle, j’y serais passée comme les autres. »

L’entourage

À l’époque, Sandy Goyette s’est confiée à des proches. En vain, dit-elle.

« C’était un ami de la famille. Personne ne m’a cru. Tous disaient que Keven n’était pas comme ça. Ils ont tous pris la défense de l’agresseur. C’est moi qui passais pour la pas bonne ! »

Tout le chemin avant d’arriver à la sentence a été ardu, souligne-t-elle également. « Combien de fois la cause a été remise ? La justice, c’est long. Nous avons eu la chance qu’il plaide coupable à tous les chefs d’accusation. Nous avons donc évité un long procès qui ne serait sans doute pas terminé. »

La victime a quand même été écorchée au passage. « J’ai reçu des messages haineux, déplore-t-elle. Il y avait des gens qui prenaient la défense de l’agresseur. D’autres s’inquiétaient de la peine que ça faisait à sa mère. Ça aussi, c’est difficile. »

Dénoncez !

Après l’énoncé de la sentence, la femme de 41 ans dit qu’elle se sent « quand même très bien aujourd’hui ». Et elle encourage toutes les victimes à passer à l’action.

« Il ne faut pas avoir peur de dénoncer. Notre inaction encourage les agresseurs à le faire. Ils savent que nous ne parlerons pas. Plus nous allons parler, moins il y aura de ce genre d’agression », souligne la victime.

Bien accompagnée

Mme Goyette insiste d’ailleurs pour dire qu’elle a été bien accompagnée lors du processus judiciaire.

« Lysane CinqMars de la Sûreté du Québec est vraiment spécialisée dans ce genre d’affaires. Elle a très bien géré la situation, souligne-t-elle. L’accompagnement avec les filles du CAVAC (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels) et de l’IVAC (Indemnisation des victimes d’actes criminels) a été exceptionnel. J’ai eu un très bon soutien. »