Incendie au Centre Expé de Windsor
Windsor — La Régie incendie de la région de Windsor procède actuellement à une intervention qui est en cours pour un feu de bâtiment au Centre Expé à Windsor.
L’école secondaire du Tournesol a également été évacuée. On demande aux automobilistes d’éviter la rue Georges-Guilbault.
Selon les pompiers, il n’y aurait aucun blessé.
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