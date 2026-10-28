Incendie au Centre Expé de Windsor

Windsor — La Régie incendie de la région de Windsor procède actuellement à une intervention qui est en cours pour un feu de bâtiment au Centre Expé à Windsor.

L’école secondaire du Tournesol a également été évacuée. On demande aux automobilistes d’éviter la rue Georges-Guilbault.

Selon les pompiers, il n’y aurait aucun blessé.