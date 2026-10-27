Un jeune homme de 18 ans perd la vie dans un accident à Saint-Claude
Saint-Claude — Un jeune homme de 18 ans de la région a perdu la vie dans un accident de la route à Saint-Claude, dimanche matin le 25 octobre, vers 8 h 15, à proximité du 273, 8e Rang.
Selon la Sûreté du Québec, le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule. Les causes de l’accident ne sont pas encore déterminées.
« Il s’agit d’une embardée. Il y avait une seule personne à bord. Le véhicule a fait plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser en bordure de la chaussée », raconte Louis-Philippe Ruel, porte-parole de la Sûreté du Québec.
La mort de l’homme a été constatée sur les lieux de l’accident. Une équipe était sur place pour faire la lumière sur les causes et les circonstances de l’accident.
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