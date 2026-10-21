Incendie de l’usine Pratiko à Danville

Le mercredi 14 octobre dernier, les pompiers ont été appelés à se rendre sur les lieux d’un incendie majeur s’étant déclaré au 20 du chemin Saffin à Danville.

Danville — Quelques jours à peine après que l’usine de transformation de plastique Pratiko de Danville ait été réduite en cendre par un violent incendie, une question se pose à savoir ce à quoi pourra ressembler la relance des activités potentielles au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois.

Rappelons les faits, peu avant 6 h le mercredi 14 octobre dernier, les pompiers ont été appelés à se rendre sur les lieux d’un incendie majeur s’étant déclaré au 20 du chemin Saffin à Danville. Sur place les pompiers ont vite constaté un embrasement généralisé des bâtiments industriels et, dès lors, les efforts de la brigade furent essentiellement déployés en mode défensif.

Selon les informations recueillies auprès de Pascal Boisvert, chef aux opérations pour le service de sécurité incendie de la ville de Danville, ces derniers ont rapidement pu compter sur le support de leurs collègues de Val-des-Sources, de Richmond, de St-Félix-de-Kingsey et de Kingsey Falls pour venir à bout des flammes.

Le brasier aura cependant eu raison des bâtiments touchés, alors que ceux-ci ont été complètement ravagés et font aujourd’hui état de pertes totales. En tout, ce sont plus de vingt sapeurs dépêchés en entraide qui sont venus épauler la quinzaine de pompiers de la caserne 47 de Danville. Heureusement, il n’y a pas de blessé dans les brigades incendie lors de l’intervention qui aura duré près de sept heures.

Aucun employé ni membre du personnel de l’entreprise ne se trouvait sur place lorsque le feu s’est déclaré. Bien que l’on ignore encore pour le moment ce qui a pu mener à l’incendie, tout porte à croire que celui-ci pourrait s’avérer être de nature accidentelle.

Des analyses se poursuivent afin de tenter de déterminer avec exactitude les causes du brasier dont les pertes matérielles sont évaluées à plusieurs centaines de milliers de dollars.

Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons pas été en mesure d’entrer en contact avec les propriétaires de Pratiko afin d’en apprendre davantage sur les étapes à venir pour la petite entreprise danvilloise, durement touchée par ce sinistre.