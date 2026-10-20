Un récidiviste impliqué dans un délit de fuite causant des lésions

Windsor — Les autorités ne craignent plus pour la vie de la fillette de 3 ans, qui s’est se retrouvée dans un état critique à la suite d’une collision entre deux véhicules, survenue le dimanche 18 octobre, sur la route 249, près de la rue Maurice-Bachand à Windsor. Le conducteur d’un pick-up avait pris la fuite après la collision, avant d’être appréhendé par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

Le conducteur de 36 ans, Simon Arel, accusé d’avoir pris la fuite après avoir grièvement blessé une fillette de 3 ans à Windsor, a été formellement accusé de conduite avec les facultés affaiblies au palais de justice de Sherbrooke.

Il fait face à six chefs d’accusation : trois pour délit de fuite et trois pour conduite avec les capacités affaiblies.

Les services d’urgences ont été appelés vers 15 h 20 sur la route 249 près de la rue Maurice-Bachand pour un délit de fuite après une collision.

Trois personnes se trouvaient à bord de l’autre véhicule, dont deux adultes et un enfant. La Sûreté du Québec mentionne que les occupants du véhicule ont tous été transportés au centre hospitalier. Après avoir craint pour la vie de la femme, la SQ a finalement assuré que son état était stable dans les heures qui ont suivi la collision. Pour sa part, l’homme est hors de danger.

Les pompiers ont dû utiliser les pinces de désincarcération pour dégager les occupants.

En fait, l’automobile a été emboutie par le pick-up. Le conducteur a pris la fuite, mais il a rapidement été intercepté par les policiers de la SQ pas très loin du lieu de l’accident, à l’intersection des rues des Carrières et Greenlay Sud.

La vie de la famille qui venait d’acheter une citrouille pour l’Halloween a donc basculé.

« À bord du pick-up, il y avait aussi un enfant qui n’a pas été blessé. Il a été pris en charge par les autorités », précise la sergente de la SQ, Valérie Beauchamp.

Le conducteur de Cleveland a déjà été condamné pour conduite avec les capacités affaiblies en 2016.

Ce sont les crimes majeurs de la Sûreté du Québec qui gèrent le dossier.