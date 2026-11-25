Saint-François-Xavier-de-Brompton — Le projet d’éoliennes à Saint-François-Xavier-de-Brompton et à Sherbrooke (Brompton) est menacé. Hydro-Québec envisage d’annuler l’appel d’offres du printemps dernier.

« C’est inquiétant, c’est sûr », lance en entrevue David Marmen Vallée, chargé de projet sénior (développement) chez Eolectric.

Selon La Presse, ce changement de cap découle de plusieurs décisions défavorables ou restrictives rendues par la Commission de protection du territoire agricole du Québec à l’endroit de projets majeurs, comme ceux Du Monnoir (100 MW) et Les Jardins (147 MW) en Montérégie. La CPTAQ a aussi émis une orientation préliminaire limitant fortement le projet Arthabaska (265 MW) de Boralex.

Or, près de 80 % des projets retenus lors des derniers appels d’offres se situaient en zone agricole.

Jusqu’à 35 % de la capacité éolienne prévue pour Hydro-Québec dans le cadre de son plan stratégique serait ainsi mise en péril par ces refus ou restrictions liés à la préservation des sols cultivables. Le projet à Saint-François-Xavier-de-Brompton est prévu en majorité en terres agricoles.

« Si Hydro-Québec décide de mettre fin à l’appel d’offres, nous ne pourrions déposer le projet en février 2027, indique M. Marmen Vallée. Nous avons fixé un projet qui serait acceptable pour la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). Par contre, si Hydro décide d’annuler l’appel d’offres, tous les projets, peu importe l’approbation de la CPTAQ, seraient compromis. »

Selon lui, le promoteur n’a toutefois pas l’intention de prendre une décision hâtive à savoir s’il abandonne ou non le projet. « Nous allons attendre le communiqué formel d’Hydro-Québec annonçant qu’il décide d’annuler l’appel d’offres avant de changer notre fusil d’épaule », mentionne M. Marmen Vallée.

« C’est le risque de développement énergétique au Québec, laisse-t-il tomber. Hydro-Québec prend souvent des décisions de dernière minute. Un développeur travaille sur plusieurs projets dans plusieurs provinces pour étaler le risque. »

Le chargé de projets d’Eolectric ne s’étonne d’ailleurs pas de ce possible revirement.

« Avec les projets présents qui ont été littéralement refusés par la CPTAQ, nous nous attendions à ce que l’appel d’offres soit mis en pause ou carrément annulé. Il pourrait aussi y avoir une politique gouvernementale qui vient un peu réduire les ardeurs de la CPTAQ. Nous ne le savons pas », dit-il.

Tomcod

Le projet Tomcod prévoit l’installation de 14 à 22 éoliennes pour une capacité énergétique de 100 à 150 MW sur le territoire de Saint-François-Xavier-de-Bromton et de Sherbrooke (Brompton).

Une première consultation publique pour prendre le pouls des citoyens a eu lieu le 7 novembre. Une deuxième est prévue en décembre ou en janvier.

« Nous allons alors présenter le plan d’action en tenant compte des préoccupations de la population », soutient M. Marmen Vallée.

Dans la MRC du Val-Saint-François, la réglementation prévoit que les éoliennes doivent être installées à plus de 500 mètres des habitations. C’est 200 de moins que ce qu’envisage Eolectric. « La plupart sont placées 750 mètres et 800 mètres. Plusieurs à un kilomètre », affirme le chargé de projets.

Selon ce dernier, le promoteur pourrait éventuellement proposer aux citoyens une visite guidée des installations ailleurs en Montérégie. « Il faut aller visiter pour voir vraiment le bruit que ça fait », termine-t-il.