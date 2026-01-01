L’accident aurait pu être évité !

Melbourne — L’accident ayant coûté la vie à un travailleur de Les Entreprises E. Jacques de Valcourt, le 9 octobre 2025, sur un lot privé situé à proximité du chemin Champigny, à Melbourne, aurait pu être évité, selon le rapport de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

L’enquête a permis de déterminer que le travailleur est décédé après qu’un arbre coupé et laissé debout est tombé sur lui.

La CNESST estime que cet accident aurait pu être évité, notamment si les arbres coupés et laissés debout, ou encroués, avaient été amenés au sol à l’aide d’un débardeur ou d’un autre moyen sécuritaire, ou encore si une zone de danger avec une interdiction de circuler avait été délimitée.

Le jour de l’accident, le travailleur forestier se trouvait sur un lot privé à Melbourne et s’affairait à abattre des arbres. Muni d’une scie à chaîne et se déplaçant à pied, il a entrepris l’abattage en laissant des arbres debout. Alors qu’il exécutait sa tâche, l’un des arbres qu’il avait coupés et laissés debout, en équilibre instable, a amorcé sa descente. Le travailleur, qui se trouvait dans la trajectoire de chute de celui-ci, a été heurté et écrasé au sol. Les secours ont été appelés sur les lieux et le travailleur a été transporté au centre hospitalier.

L’enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l’accident : les techniques d’abattage manuel déficientes ainsi que l’accumulation des arbres laissés debout ont permis à l’un de ceux-ci d’amorcer sa descente, de heurter au passage le travailleur qui se situait dans sa trajectoire de chute et de le coincer au sol.

De plus, la supervision du travailleur était inadéquate, puisqu’il utilisait des méthodes de travail qui n’étaient pas conformes aux règles de l’art et qui n’étaient pas déterminées par l’employeur.

Pour prévenir les accidents lors de travaux manuels d’abattage d’arbres à l’aide d’une scie mécanique, des solutions existent. Les travailleurs forestiers doivent avoir reçu une formation théorique et pratique en matière de santé et de sécurité du travail en lien avec le cours Santé et sécurité en abattage manuel du ministère de l’Éducation.

Les travailleurs forestiers doivent élaborer, au préalable, un plan d’abattage sécuritaire de leur zone de travail en ayant recours au code de sécurité de l’abatteur, le D.I.S.Ec.P.

Finalement, l’employeur doit s’assurer de la maîtrise des compétences en abattage manuel au moyen du document intitulé Fiche de suivi — Abattage manuel de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête, notamment aux associations d’employeurs et de travailleurs, à ses partenaires susceptibles d’être concernés par l’enquête ainsi qu’au ministère de l’Éducation qui les diffusera dans les établissements scolaires visés.