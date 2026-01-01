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La Sûreté du Québec et le Contrôle routier Québec réalisent une opération conjointe dans les Sources

durée 17 mai 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Wotton — Le 6 mai dernier, les policiers de la Sûreté du Québec du poste des Sources ont procédé en partenariat avec Contrôle routier Québec (CRQ) à une opération conjointe en matière de sécurité routière sur le territoire des Sources.

Deux agents de police et autant de fonctionnaires du service des inspections routières ont collaboré lors de cette journée où plusieurs interventions ont été enregistrées des deux côtés pendant l’opération.

Selon les informations obtenues auprès du sergent Francis Poisson-Rioux, qui assurait l’intérim au poste de responsable, huit interventions liées au transport routier de camions ont été effectuées par le CRQ, dont deux pour avoir circulé dans des zones interdites aux camions et cinq pour des contrôles de sécurité mécanique.

Un dernier constat, d’une nature différente, a été ajouté à ce bilan.

Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec de Wotton ont, quant à eux, remis quatre constats d’infraction, dont deux de nature plus importante.

Ces derniers incluent une vitesse excessive en zone scolaire ainsi qu’une interception pour un grand excès de vitesse entrainant un constat d’infraction et une suspension du permis de conduire.

Bien qu’il puisse sembler à priori hors du commun, ce genre d’opération conjointe n’est pas unique. Il est réalisé de manière aléatoire à travers la province, toujours dans le but d’un mandat commun, celui de sécuriser le réseau routier québécois.

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