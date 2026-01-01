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Deux adolescents perdent la vie dans un accident de la route

durée 25 mai 2026 | 10h17
Par Ghislain Allard

Journaliste

Saint-Georges-de-Windsor — Deux adolescents ont perdu la vie dans une sortie de route survenue vers 1 h 30 dans la nuit de vendredi à samedi sur la route 249 à Saint-Georges-de-Windsor.

« Nous avons reçu un appel dans la nuit de vendredi à samedi, peu avant 1 h 30, à l’effet qu’il y avait eu une embardée sur la route 249 à Saint-Georges-de-Windsor. Quatre personnes prenaient place à bord. Ce sont des jeunes de 16 à 19 ans », raconte Louis-Philippe Ruel, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Le décès de deux des occupants, un garçon et une fille ont été constatés par les autorités médicales. « Les deux autres ont subi des blessures sérieuses, mais on ne craint pas pour leur vie », ajoute le policier de la SQ.

Les policiers se sont bien sûr rendus sur place. Il y a une enquête en cours pour connaître les circonstances de ce tragique accident de la route et en savoir un peu plus sur ce qui s’est passé.

« Pour le moment, c’est indéterminé », de dire M. Ruel.

 

 

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