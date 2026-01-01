Elle chute de son lit et sa vie bascule…

Windsor — Sandra Saint-Onge a 42 ans ; elle est mère monoparentale de quatre enfants, dont des jumeaux de 13 ans. Le 19 avril, elle a chuté de son lit et elle est restée paralysée. Depuis, sa vie a basculé. Des proches ont décidé de l’aider en mettant sur pied une campagne de financement gofund.me.

Une simple chute de son lit, en apparence banale, a provoqué une blessure grave à la moelle épinière, la laissant paralysée des mains et des jambes à partir de son bassin.

Celle qui habite à Windsor n’a plus aucun revenu et elle ne peut demeurer chez elle pour l’instant, puisqu’elle doit se consacrer à la réadaptation. Les médecins sont confiants qu’elle remarchera un jour, mais, d’ici là, la route est longue et sinueuse. Le combat ne fait que commencer… Elle est actuellement au CHUS à Fleurimont, mais elle sera sous peu transférée à Montréal.

« Seule chez elle, incapable de se relever, Sandra a vécu de longues heures d’angoisse et de souffrance. Il lui a fallu près de dix heures, avec une force mentale et une détermination hors du commun, pour réussir à atteindre son téléphone avec les moyens limités dont elle disposait. Ce combat pour sa survie a finalement pris fin lorsqu’elle a réussi à joindre quelqu’un, sans savoir alors que cette nuit marquait le début d’un parcours extrêmement difficile », raconte l’instigatrice de la campagne de financement, Érika Boutin, qui est la nièce de Mme Saint-Onge.

Sandra est aujourd’hui hospitalisée. Elle a dû subir une opération majeure, longue et éprouvante, dans l’espoir d’améliorer son état et de lui permettre de retrouver ses capacités. Elle doit maintenant réapprendre les gestes les plus simples du quotidien : marcher, se brosser les dents, manger, se laver…

« J’ai décidé de mettre en place un Gofund me pour qu’elle puisse avoir une certaine tranquillité d’esprit. Selon les médecins, sa condition est incertaine et il reste beaucoup de travail à faire », insiste Mme Boutin.

Avant ce drame, Sandra avait amorcé un retour aux études, animée par le désir sincère d’offrir un avenir meilleur à ses enfants et d’améliorer leur qualité de vie. Sa principale source de revenus, Emploi‑Québec, a toutefois cessé de la payer abruptement, la laissant sans salaire, du jour au lendemain, au moment même où sa vie basculait.

« Dans les mois à venir, Sandra devra poursuivre sa convalescence et sa réadaptation à Montréal pendant minimum 8 mois. Cette épreuve implique pour elle une immense peine, celle de ne pas pouvoir être aussi présente qu’elle le souhaiterait auprès de ses plus jeunes enfants, qui ressentiront inévitablement l’absence de leur maman durant cette période… Cette étape essentielle implique de nombreux déplacements, des frais importants et une lourde pression financière pour une famille déjà fragilisée », souligne la nièce de Mme Saint-Onge.

Les fonds recueillis serviront à couvrir ses dépenses essentielles, à alléger le poids financier lié à sa situation, à soutenir ses enfants durant cette période difficile et à l’aider à s’adapter à sa nouvelle réalité.

À l’heure de mettre sous presse, la campagne de financement (https://gofund.me/d6ea223b5) avait permis d’amasser près de 10 000 $.