Golf : Melbourne n’est pas en faveur d’un changement de zonage

Melbourne — La municipalité du canton de Melbourne n’est pas en faveur d’un changement de zonage permettant la réalisation d’un projet de développement domiciliaire par les nouveaux propriétaires du terrain de golf Richmond-Melbourne.

C’est ce qu’a confirmé la semaine dernière le maire de la municipalité du canton de Melbourne, Douglas Morrison.

En fait, le tiers du terrain de golf est situé dans la municipalité du canton de Melbourne alors que le reste est en territoire de Richmond.

Si les nouveaux propriétaires, qui n’ont pas encore divulgué leurs intentions publiquement, souhaitent y réaliser un projet de développement domiciliaire, ils devront convaincre les deux municipalités de procéder à un changement de zonage.

« Nous voulons que ça reste en zone verte. Nous avons d’autres possibilités de construction dans la municipalité par rapport au schéma d’aménagement. Selon les normes gouvernementales concernant la densification, nous avons des zones prioritaires. Nous souhaitons que ça reste du golf, mais nous reconnaissons que nous ne pouvons pas obliger les propriétaires à y faire la gestion d’un club de golf.

À l’heure de mettre sous presse, la municipalité du canton de Melbourne n’avait pas encore reçu de demande de changement de zonage par les nouveaux propriétaires, tout comme c’est le cas à Richmond.

« Nous avons reçu une lettre de leur part pour connaître notre vision à ce sujet », de dire le premier magistrat de la municipalité du canton de Melbourne.

En fait, le terrain de golf a été vendu 875 000 $ à deux compagnies à numéro appartenant à l’homme d’affaires et restaurateur Stéphane Bourque, qui possède entre autres les entreprises Johnny resto. Dans cette affaire, il y aurait deux associés, Luc Martin et Kevin Skillen.

Selon les informations obtenues par le journal, les nouveaux propriétaires auraient rencontré les autorités municipales de Richmond pour leur signifier qu’ils n’étaient pas intéressés à opérer un club de golf.

« Pour le moment, la position actuelle du conseil municipal est de ne pas modifier le zonage de ce secteur. Par contre, nous ne pouvons pas obliger les nouveaux propriétaires à opérer un club de golf. Eux n’ont pas l’intention de l’opérer », avait souligné Kevin Stoddard, maire de Richmond.