Le club de golf de Richmond-Melbourne conservera-t-il sa vocation ?

Richmond — Évalué à 985 460 $, le club de golf Richmond-Melbourne a été vendu au coût de 875 000 $. Il est loin d’être certain qu’il conservera sa vocation. Il pourrait être transformé en un vaste projet de développement domiciliaire par les nouveaux propriétaires.

En fait, le terrain de golf a été vendu à deux compagnies à numéro appartenant à l’homme d’affaires et restaurateur Stéphane Bourque, qui possède entre autres les entreprises Johnny resto. Dans cette affaire, il y aurait deux associés, Luc Martin et Kevin Skillen.

Malheureusement, nous avons tenté de communiquer à plusieurs reprises avec M. Bourque, mais sans succès.

En revanche, selon les informations obtenues par le journal, les nouveaux propriétaires auraient rencontré les autorités municipales de Richmond pour leur signifier qu’ils n’étaient pas intéressés à opérer un club de golf.

Pour ce faire, la municipalité devra procéder à un changement de zonage afin de permettre la réalisation d’un projet de développement domiciliaire à cet endroit.

Aucune demande de changement de zonage n’a été adressée aux autorités municipales de Richmond. Et pour l’instant, la Ville de Richmond n’a pas l’intention d’apporter ces modifications.

« Pour le moment, la position actuelle du conseil municipal est de ne pas modifier le zonage de ce secteur. Par contre, nous ne pouvons pas obliger les nouveaux propriétaires à opérer un club de golf. Eux n’ont pas l’intention de l’opérer », souligne Kevin Stoddard, maire de Richmond.

Selon lui, le club de golf est un attrait important pour la région. « C’est certain qu’un développement domiciliaire serait rentable pour la municipalité, mais ce n’est pas suffisant à nos yeux pour aller dans le sens d’un changement de zonage. Il est important de mentionner que, pour l’instant, il n’y a eu aucune demande de changement de zonage. Selon les nouveaux propriétaires, une étude de marché démontre que le golf n’est pas rentable. Pour notre part, nous avons l’intérêt de conserver le golf », soutient le premier magistrat.

En fait, deux municipalités accueillent le terrain de golf Richmond-Melbourne. Du côté de la municipalité du canton de Melbourne, aucune demande de zonage formelle n’a été déposée.

Par ailleurs, une pétition en faveur du maintien du club de golf circule actuellement. Elle demande aux autorités municipales de refuser toute demande de changement de zonage et « d’encourager les nouveaux propriétaires à rouvrir le terrain de golf et le restaurant sous le zonage existant afin de retrouver les 14 emplois perdus et de préserver cet important atout communautaire ».

« Nous sommes convaincus que, grâce à un plan d’affaires structuré, un conseil d’administration compétent, un bon plan de marketing et une meilleure communication avec les membres et la communauté, le terrain de golf peut redevenir viable sous le zonage actuel », mentionne-t-on dans la pétition, en insistant sur l’aspect « urgence » de la situation.

« L’existence de la pétition est de fournir au maire de Richmond, du Canton de Melbourne et à la MRC du Val-Saint-François le soutien nécessaire pour défendre et préserver le zonage actuel tel quel, tout en les encourageant à collaborer afin d’explorer des solutions pour l’avenir du terrain de golf, considéré comme un joyau, qui respectent les souhaits et les attentes des citoyens et qui assurerait la protection de ce site », de dire Marc Renaud, instigateur de la pétition.