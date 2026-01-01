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Un itinérant chassé du bord de la rivière à Windsor

durée 2 avril 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François ont procédé à l’arrestation d’un individu qui avait un abri de fortune sur le bord de la rivière à Windsor.

« Le 24 mars, appel concernant un individu qui aurait un abri de fortune sur le bord de la rivière à Windsor. L’individu est connu de nos services et était recherché par mandat d’arrestation », raconte la sergente Cathie Faucher, responsable du poste de la Sûreté du Québec à Richmond.

Avec l’assistance du maître-chien de la SQ, les agents se sont rendus sur place et ont procédé à l’arrestation de l’individu. 

« L’arrestation s’est déroulée dans l’ordre. Il est gardé détenu pour sa comparution. Nous avons avisé la Ville de Windsor afin qu’elle puisse faire l’expulsion avec notre assistance. L’individu restait dans une tente avec une bâche pour empêcher l’eau de percer la tente », de dire Mme Faucher. 

L’individu a été référé à la travailleuse sociale du poste pour sa relocalisation.

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