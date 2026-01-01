Une journée chargée pour les policiers dans le cadre de l’opération nationale concertée en sécurité routière

MRC des Sources — Le mercredi 15 avril dernier marquait une journée toute particulière alors que se déroulait l’opération nationale en sécurité routière sur l’ensemble du territoire de la province. Ainsi, les agents de la SQ en collaboration avec différents corps de police municipaux ont assuré une présence terrain accrue lors de cette journée de sensibilisation et d’intervention sur les réseaux routiers québécois.

En plus des points de vigies généraux, une attention toute spéciale fut aussi portée aux comportements à risques liés aux collisions impliquant des véhicules lourds; le non-respect des règles de circulation (ex. : céder le passage) ; la vitesse ; le suivi de trop près, la conduite avec capacités affaiblies de même que la distraction au volant.

Pour le secteur de la MRC des Sources précisément, deux patrouilleurs appuyés du sergent responsable de poste et du lieutenant aux opérations ont participé à l’événement et le service de police de Wotton, rapportait un bilan de 26 constats d’infraction remis lors de cette opération en sécurité routière.

Bien que l’on souligne que la vitesse fut au centre de plusieurs des constats, la Sûreté du Québec indique tout de même que des situations impliquant des cellulaires au volant, des permis de conduire sanctionnés, des véhicules avec interdiction de circuler et d’autres infractions au Code de la route figurent aussi au nombre des interceptions de la journée.

Il faut dire que la Sûreté du Québec n’était pas à son coup d’essai en matière d’opérations d’envergure semblables. Elle avait notamment mené une telle opération en juin 2024, et une autre visant le transport scolaire en septembre dernier.

« Cette approche d’intervention s’inscrit dans le cadre de la Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026«La vie humaine, au cœur de nos actions », qui a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur l’ensemble de son territoire. Des mesures, touchant chacun des axes de la Stratégie : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) sont mises en œuvre par la Sûreté ainsi que ses partenaires afin de tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires. »