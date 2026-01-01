Deux citoyennes lancent une pétition s’y opposant

Windsor — Sur division, le conseil de la MRC du Val-Saint-François a approuvé, en janvier dernier, l’imposition d’une taxe de 35 $ sur les immatriculations pour financer le transport collectif. Plusieurs citoyens s’y opposent. D’ailleurs, dans ce sens, une pétition continue de faire son chemin…

À l’heure d’écrire ces quelques lignes, la pétition avait atteint plus de 1000 signatures. Nancy Hétu et Johanne Maurice sont à l’origine de la pétition.

« Les gens ne sont pas au courant de cette taxe de 35 $. Les élus semblent avoir été pressés pour prendre cette décision. À part Val-Joli, aucune municipalité n’a pris la peine de consulter sa population sur le sujet. Je ne pensais jamais que la pétition ferait boule de neige de cette façon », de dire Mme Hétu dans une entrevue accordée au journal Actualités — L’Étincelle.

Les deux femmes se demandent si les gens souhaitent vraiment que la MRC développe son transport collectif. « La MRC est tellement grande. Pour vivre dans le Val-Saint-François, ça prend une automobile. Et justement, pourquoi taxer uniquement les gens qui ont des voitures ? Les entreprises devraient également être mises à contribution », souligne Mme Hétu.

« Il y a des gens qui ont trois voitures et qui vont payer trois fois cette taxe. Ce n’est vraiment pas équitable. Et en passant par la SAAQ, il y a un coût de 202 000 $ juste pour ouvrir le dossier. Après, c’est 60 000 $ par année », ajoute Mme Maurice.

Réunion à la MRC

Les deux instigatrices de la pétition seront présentes à la prochaine réunion de la MRC du Val-Saint-François, qui se tient le 18 mars, à 18 h 30.

« Nous invitons les gens à venir nous supporter à cette occasion. Après, il sera trop tard. Ça passe ou ça casse », soutient Mme Hétu.

« Nous reconnaissons l’importance du transport collectif et appuyons entièrement le transport adapté, qui est un service essentiel. Cependant, dans plusieurs municipalités de la MRC, le service de transport collectif régulier n’est pas offert en soirée et les fins de semaine. Il ne répond pas aux besoins des travailleurs et des familles. Imposer une nouvelle taxe alors que le service n’est pas pleinement accessible et fonctionnel pour la majorité des citoyens est injuste », mentionne-t-on dans la pétition.

« Nous voulons tous que Trans-Appel reste. Il faut surtout conserver le transport adapté. Et si les gens souhaitent finalement que le transport collectif se développe, et bien qu’ils le mettent sur nos taxes municipales; pas à la SAAQ. Mais avons-nous besoin d’un système de transport en commun très élaboré dans le Val-Saint-François ? », se demande Mme Maurice, qui déplore le fait que les trajets ne sont pas encore connus.

Les deux femmes demandent à la MRC que l’on puisse prendre un pas de recul pour pouvoir donner les détails de ce projet de développement du transport collectif. « Il faut que les gens puissent avoir leur mot à dire. Le transport collectif existe déjà et les gens sont capables de s’organiser avec », termine Mme Maurice.