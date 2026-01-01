Un dégât d’eau force la fermeture de la bibliothèque à Windsor

Windsor – Un important dégât d’eau a forcé la fermeture de la Bibliothèque municipale à Windsor. À l’heure de mettre sous presse, elle était toujours fermée aux utilisateurs pour une période indéterminée.

Le lundi 5 janvier, une fuite provenant de la conduite du système de chauffage à l’eau a causé les dégâts. « Un local au troisième étage s’est donc rempli d’eau qui a coulé au deuxième étage où est située la bibliothèque municipale », raconte Bruno Vachon, directeur général à la Ville de Windsor.

Une section des livres a été affectée par le dégât d’eau. « Les équipes municipales sont actuellement (jeudi) à pied d’œuvre afin d’évaluer la situation et de procéder aux interventions nécessaires », soutient le directeur général.

Les assureurs vont éventuellement évaluer les dommages. « Nous allons alors mieux connaître l’étendue des dégâts. Pour une question de sécurité, la bibliothèque reste fermée à la population », de dire M. Vachon.

Entretemps, les équipes se sont assurées d’assécher les lieux. « Une section du plafond s’est effondrée. Ce n’est pas très grand, mais il faut tout de même sécuriser les lieux. Mais, avant de toucher à ça, nous attendons que les assurances passent », souligne le dg de la Ville de Windsor.

Jeudi dernier, l’équipe d’intervention était sur place. « Ils vont faire le tour et constater l’état des dégâts et nous dire comment ça va prendre de temps pour réparer ça. Nous allons ouvrir dès que nous serons capables, dès que les travaux sont finis. Il faudra entre autres, boucher le trou dans le plafond et remplacer des tapis. Des planchers flottants ont été atteints. Si nous sommes capables de sécuriser uniquement cette section, nous allons rouvrir la bibliothèque assez tôt », mentionne-t-il.

Rappelons que le projet de construction d’une bibliothèque à Windsor a reçu dernièrement l’appui de l’ensemble des membres du nouveau conseil municipal. Mais, ce n’est pas demain matin que les gens pourront accéder à ce bâtiment qui devrait être installé sur le terrain de camping, près du Centre sportif J.-A.-Lemay.

Comme dans plusieurs projets d’envergure, les coûts de construction de la bibliothèque de Windsor ont explosé. Au départ, les autorités municipales avaient prévu une somme de 4,3 M$ pour mener à terme le projet. Selon les dernières évaluations, ce sont plus de 7 M$ qui seront maintenant nécessaires à l’aménagement de la nouvelle bibliothèque. La Ville attend donc des sommes supplémentaires de la part du provincial et du fédéral.