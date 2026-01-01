Le programme Trio étudiant Desjardins pour l’emploi 2026 est lancé dans les Sources

Val-des-Sources — Soutenu par Desjardins, la SADC des Sources, le Gouvernement du Québec, ainsi que l’ensemble des villes et municipalités de la MRC des Sources, le CJE Destination Carrefour annonçait récemment le lancement officiel du Trio étudiant Desjardins pour l’emploi dans le secteur de Val-des-Sources en vue de la prochaine saison estivale.

Ce sont ainsi plus d’une trentaine de jeunes âgés de 14 à 16 ans qui auront la chance de faire leurs premiers pas sur le marché du travail durant l’aventure 2026.

Il s’agit d’une opportunité unique pour les jeunes admissibles au programme de vivre une première expérience de travail encadrée et valorisante. En ce qui a trait aux divers organismes du secteur de Val-des-Sources qui seraient prêts et disposés à accueillir un Apprenti-Stagiaire, il faut comprendre que cela ne représente aucun coût pour l’organisme et permet d’avoir un impact direct dans le parcours d’un jeune.

Dans les faits, le volet Apprenti-Stage s’adresse aux jeunes n’ayant jamais occupé d’emploi auparavant. Il permet ainsi à ces derniers de réaliser une expérience de travail supervisée d’une durée de 80 heures au sein d’un organisme communautaire, culturel, municipal ou touristique de la région. Cette période de stage est certes une occasion pour les jeunes de développer des compétences, de gagner en confiance et de contribuer activement à leur milieu de vie.

« Une première expérience de travail peut marquer un jeune pour la vie. Avec l’Apprenti-Stage, nous leur offrons un environnement encadré, bienveillant et formateur qui leur permet de découvrir leurs forces et leur potentiel », souligna par voie de communiqué, Jade Lescault, directrice générale du CJE Destination Carrefour.

Il est à noter qu’avant leur intégration en stage, tous les participants prendront part à une formation préparatoire à l’emploi, laquelle devrait être tenue en mai prochain.

En outre, la direction du CJE Destination Carrefour souligne que durant l’été, les participants bénéficient également d’un accompagnement et de visites de suivi, afin d’assurer une expérience positive et structurante. À la fin de leur stage, les jeunes reçoivent une bourse d’implication de 800 $, remise lors du Gala du Mérite étudiant en septembre.

Bien entendu le CJE Destination Carrefour demeure également un allié pour tous les étudiants à la recherche d’un emploi d’été, que ce soit notamment par la rédaction de CV, la préparation à l’entrevue ou encore un accompagnement personnalisé et diffusion d’offres d’emploi.

Les jeunes et les organismes intéressés peuvent communiquer avec le CJE Destination Carrefour au 819 879-7667 ou remplir le formulaire en ligne au destinationcarrefour.com.