Incendie majeur dans un immeuble de 11 logements à Richmond

Richmond — Un immeuble de 11 logements a complètement été détruit par un incendie survenu jeudi dernier sur la rue King à Richmond.

Les pompiers du Service de sécurité incendie de la région de Richmond ont reçu l’appel vers 16 h 45. Sur place, ils ont constaté qu’un appartement du rez-de-chaussée était en embrasement généralisé.

Selon l’appel initial, une femme se serait trouvée prisonnière dans l’appartement en question. Heureusement, selon la page Facebook des pompiers de Richmond, la dame aurait réussi à s’extirper des lieux avant l’arrivée des services de secours. Ayant subi de multiples brûlures au dos et au bras, elle a dû être transportée à l’hôpital.

Après avoir subi un malaise, un des pompiers a dû être dirigé par ambulance vers le centre hospitalier de Sherbrooke. On ne craint pas pour sa vie.

Les pompiers ont dû procéder au sauvetage d’un chien et d’un chat qui ont survécu au sinistre.

Trois locataires ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Les autres ont pu être relocalisés chez de la famille ou chez des amis.

Des pompiers de Windsor, de Durham-Sud et de Saint-Félix-de-Kingsey sont venus en renfort.

La bâtisse, une ancienne meunerie, a dû être jetée à terre à l’aide d’une pelle mécanique par mesure de sécurité.

L’estimation sommaire des dommages se chiffrerait à plusieurs centaines de milliers de dollars.

La cause n’a pas encore été déterminée par les pompiers de Richmond.