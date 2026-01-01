La SQ enquête sur l’incendie qui a détruit la pizzeria

Windsor – Les policiers de la Sûreté du Québec enquêtent sur l’incendie qui a complètement détruit, dans la nuit de samedi à dimanche, le restaurant Station Pizza, situé au 78, rue Principale Sud, à Windsor.

Le bâtiment, qui est une perte totale, abritait aussi un logement et les bureaux du Syndicat des travailleurs des pâtes et papiers.

Les pompiers ont reçu l’appel un peu après minuit. Sur place, ils ont constaté que les flammes avaient déjà fait beaucoup de ravage.

Une locataire a été évacuée, mais elle n’a pas eu à être transportée par les ambulanciers.

« L’appel initial est entré par une alarme incendie en fonction. Nous avons rapidement basculé l’appel en feu de bâtiment. Il y avait la présence de fumée de façon apparente. Les conditions climatiques extrêmes nous ont compliqué la vie. Nous avons réussi tout de même à faire un bon travail », soutient le capitaine Carl Bourget, chef aux opérations de la Régie intermunicipale incendie de la région de Windsor.

Pas moins de 25 pompiers ont combattu les flammes dans un froid extrême. Windsor a reçu l’aide des pompiers de Saint-Claude et de Richmond.

L’enquête a été transférée à la Sûreté du Québec. « Il y a des motifs qui nous ont permis de transférer de dossier à la SQ. Oui, il y a anguille sous roche », de dire le capitaine Bourget.

« Un peu avant 1 h du matin, nous sommes tombés en mode défensif. Nous avions un incendie structurel et généralisé. La pelle excavatrice est arrivée en milieu de nuit, un peu avant trois heures. L’incendie a été complété un peu avant 5 h 20. Ça a été une grosse nuit; nous avons reçu trois appels entre 10 h et 6 h du matin. »

La Sûreté du Québec confirme qu’elle enquête présentement sur ce dossier. « Il n’y a pas encore de cause. Quand nous ne sommes pas capables d’expliquer, ça rentre dans les incendies suspects. Nous avons envoyé un technicien sur place dimanche », souligne Louis-Philippe Ruel, porte-parole de la Sûreté du Québec.