Saint-Denis-de-Brompton abandonne le règlement 740

Saint-Denis-de-Brompton — Alors que 445 signatures étaient nécessaires, ce sont 643 citoyens qui ont finalement signé le registre demandant ainsi la tenue d’un référendum sur le règlement prévoyant l’achat d’un terrain à des fins récréatives par la municipalité. En conséquence, la municipalité abandonne le projet. Elle le fera officiellement lors de sa séance du 1er décembre.

En fait, dans ce projet (règlement 740), la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton avait signifié son intention de procéder à l’acquisition d’un terrain de 80 acres sur le chemin Bouffard. Le terrain est composé d’une aire de villégiature avec des sentiers déjà existants. Le coût du terrain en question est de 905 000 $.

« Les élus vont devoir se prononcer sur le fait que l’on franchit une autre étape des démarches qui ont débuté il y a deux ans, lorsque le propriétaire Pierre Leblond nous a contactés pour nous offrir l’opportunité d’acquérir son terrain qu’il entretient avec passion depuis 40 ans et dont son rêve est de pouvoir s’assurer d’offrir aux citoyens de Saint-Denis cette espace de villégiature unique, en acceptant que la transaction se fasse à la valeur marchande, qui est une valeur plus basse que certaines offres reçues », a dit le maire de Saint-Denis-de-Brompton, Daniel Veilleux, lors de la séance du 17 novembre dernier.

La résolution a alors été adoptée sur division. Trois des six conseillers ont alors voté contre le règlement d’emprunt. Le maire a donc dû trancher pour que le règlement soit adopté.

Après quoi, le 25 novembre dernier, les citoyens ont été invités à signer le registre. Au moins 445 personnes devaient alors apposer leur signature pour demander la tenue d’un référendum sur la question.

Le terrain se trouve à proximité du futur agrandissement du parc national du Mont-Orford. En devenant propriétaire, les autorités municipales souhaitent y développer d’autres sentiers pour le ski de fond, pour la randonnée et pour la raquette.

Selon le maire, il en aurait coûté 25,50 $ annuellement sur le compte de taxes pour une maison de valeur moyenne (658 000 $). Mais, de toute évidence, le projet ne semble pas être une priorité pour plusieurs citoyens.

« Lors des deux dernières années, moi et l’ancien conseil avions en main un projet que l’on considérait comme rassembleur. Dans le contexte actuel et face à la rétroaction de nos citoyens dans les derniers jours, cela a bien changé et ce n’est plus le cas. On a reçu un fort signal de nos citoyens et nous allons prendre des actions en conséquence pour ajuster le tir. Je tiens à remercier les citoyens qui se sont déplacés pour faire entendre leurs voix », souligne le maire Daniel Veilleux.

Dans ce dossier, la municipalité devait se soumettre à un délai imposé par le vendeur.

Vaste mobilisation pour signer le registre

Nouvellement élue à la table du conseil, Isabelle Tardif, conseillère du district no 4 à Saint-Denis-de-Brompton, est à l’origine de la vaste mobilisation qui a mené 643 citoyens à signer le registre, demandant ainsi un référendum relatif à l’achat d’un terrain à des fins récréatives par la municipalité au coût de 905 000 $.

En fait, lors de la séance du conseil du 17 novembre dernier, trois conseillers, dont Mme Tardif, ont voté contre le règlement 740 prévoyant l’achat du terrain en question. Le maire a donc dû trancher pour que le règlement soit adopté.

Mais, comme le prévoit la loi, la question devait être soumise à la signature du registre avant l’adoption du règlement. Si le nombre de signataires est suffisant (445), le dossier devra être débattu en référendum. Le conseil a aussi la possibilité de se retirer du dossier.

« En tant que nouveau membre du conseil, je souhaite que la population soit davantage informée et consultée lors de décisions financières d’une telle envergure. L’acceptabilité sociale est essentielle, afin de maintenir une relation saine et de confiance entre le conseil et la communauté. Ainsi, mon intention n’est pas de vous pousser vers une décision particulière, mais simplement de vous informer de vos droits et des mécanismes démocratiques » avait écrit, Mme Tardif, sur la page Facebook « Habitants de Saint-Denis-de-Brompton ».

Le dossier a été présenté lors du premier atelier de travail, sans trop de détails. « Nous avons alors posé beaucoup de questions à ce sujet en sachant très bien qu’il y a beaucoup d’investissements à faire au niveau de la municipalité. Au cours de la semaine qui a suivi, j’ai fait mes devoirs et j’ai adressé quelques courriels. Mais, les réponses n’étaient pas satisfaisantes. Pendant la campagne électorale, les gens m’ont dit souvent qu’ils n’étaient pas bien informés. Ils avaient l’impression que le municipal leur cachait des choses. Je me suis dit que nous allions maintenant être un peu plus ouverts », de dire Mme Tardif.

Selon elle, dans ce dossier, la population n’a pas été informée comme il se doit. « Il n’y a pas eu vraiment d’étude et nous ne savions pas ce que nous allions faire après l’achat. Nous ne savions pas quel montant d’argent nous allions devoir investir après l’achat. Il faut savoir que le propriétaire donne déjà accès aux pistes de ski de fond depuis plusieurs années », soutient la conseillère.

Mme Tardif a été quelque peu surprise par la mobilisation créée après son message sur Facebook. « Nous avons une communauté qui est bien vivante et qui est contente d’avoir plus d’information. J’ai fait mon devoir d’avoir informé les gens », de dire la conseillère du district no 4.

À la réunion du conseil, Mme Tardif a demandé un délai pour être en mesure de faire un choix éclairé. « On m’a répondu qu’il y avait une heure de tombée et que nous devions procéder immédiatement », mentionne-t-elle.

À la suite de la signature du registre, la municipalité a finalement décidé d’abroger le règlement 740.