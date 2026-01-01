La SPA capture les chats errants dans un secteur à Saint-Denis

Saint-Denis-de-Brompton — Une opération de capture des chats errants est menée par la SPA de l’Estrie depuis le 15 mars, et ce, pour une durée de quelques semaines. Cette intervention concerne le secteur situé autour de la Brasserie du lac Brompton.

L’objectif est de capturer uniquement les chats errants afin de prendre en charge la colonie présente sur le territoire.

« C’est une colonie urbaine. Ce sont des chats errants qui ont été accueillis par une personne. La colonie s’est propagée et les chats se sont reproduits parce qu’ils n’étaient pas stérilisés. C’est dans un quartier résidentiel ; ça peut donc déranger le voisinage », raconte Alexi Savoie, responsable des communications et porte-parole de la SPA Estrie.

Avec la venue du printemps, la SPA a donc décidé d’intervenir. « C’est l’occasion d’intervenir. Nous allons installer des cages-trappes un peu partout dans le secteur visé et qui est problématique. Nous allons les attraper graduellement, puisque nous ne voulons pas surcharger le refuge. Nous souhaitons que cette colonie-là puisse s’amenuiser avec le temps », de dire le porte-parole de la SPA Estrie.

Afin d’éviter que des chats domestiques soient capturés par erreur, les autorités municipales demandent aux propriétaires du secteur d’identifier clairement leur chat à l’aide d’un collier ou d’un foulard ou de garder leur chat à l’intérieur, dans la mesure du possible, pendant la période d’intervention.

« Dans la mesure du possible, merci de réduire la quantité de nourriture laissée aux chats errants durant l’opération, puisqu’il est préférable qu’ils aient faim afin de faciliter leur capture sécuritaire à l’aide de cages adaptées », mentionne la municipalité dans un communiqué.

Les chats capturés vont donc faire leur entrée au refuge. Ils seront stérilisés, vermifugés, vaccinés et micropucés. Éventuellement, ils seront mis en adoption.

« À La SPA, ça fait partie de notre mandat. Le contrôle animal fait partie de notre contrat avec les autorités municipales », termine M. Savoie.

Si un chat domestique est porté disparu pendant cette période, on doit communiquer avec la SPA de l’Estrie par téléphone au 819 821-4727, option 3, afin de vérifier s’il n’a pas été pris en charge par le refuge. Il existe de plus un formulaire en ligne.

​