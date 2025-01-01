Alain Caron expédie une mise en demeure au journal

Danville — À la suite de l’article « Le PQ n’endosse pas les propos de son président dans Richmond », Alain Caron a expédié une mise en demeure au journal Actualités - L’Étincelle.

Ainsi, M. Caron insiste pour dire que son intervention sur la page Facebook Danville en action a été faite à titre de citoyen et non comme président du Parti québécois de Richmond.

« Ces affirmations sont fausses, incomplètes et diffamatoires. En réalité, mon intervention sur la page Danville en action relevait strictement d’une démarche citoyenne ayant pour seul but de demander de la transparence municipale et de favoriser la réouverture rapide de la Maison des jeunes de Danville », mentionne M. Caron dans sa mise en demeure.

D’ailleurs, comme l’indique l’article en question, les instances nationales du Parti québécois ont affirmé que les propos tenus par M. Caron n’ont certainement pas été livrés dans le cadre de ses fonctions de président du Parti québécois de Richmond. Dans l’article, M. Caron lui-même dit qu’il ne portait pas le chapeau de président du Parti québécois lorsqu’il a fait son intervention.

De plus, M. Caron a répété à plusieurs reprises que le journal compte, au sein de son équipe, Richard Lefebvre, journaliste et conseiller municipal à la Ville de Danville. Or, il est important de dire que les affaires de politique municipale de la Ville de Danville ne sont pas couvertes par M. Lefebvre, mais par le journaliste habituellement attitré à la couverture de la MRC du Val-Saint-François, soit par Ghislain Allard

Nous nous excusons si l’article en question a pu déplaire à certaines personnes.