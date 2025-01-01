Restructuration et abolition de deux postes !

Danville — Lors de l’assemblée générale spéciale tenue le 2 octobre 2025, les membres de la Maison des Jeunes de Danville Au Point 14-18 ont donné leur appui au nouveau conseil d’administration, élu le même soir, afin qu’il soit accompagné par une ressource externe pour élaborer un nouveau plan d’action. La Maison des jeunes demeure toutefois fermée pour l’instant.

Ce plan vise à répondre aux critères du principal partenaire financier, soit le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), administré par le CIUSSS de l’Estrie.

Depuis cette assemblée, le conseil d’administration s’est réuni à six reprises. Bien que toujours en développement, le plan d’action a été déposé le 24 octobre 2025. Il comprend un calendrier d’actions précises et planifiées. Le PSOC a accepté ce plan et, à la suite de cette approbation, a consenti à débloquer des fonds équivalant à 25 % du financement annuel 2025.

Dans cette perspective, le conseil d’administration a pris la décision d’abolir les postes actuels de coordonnateur financier et de coordonnateur technique. Il travaille présentement à la rédaction d’une nouvelle description de poste mieux adaptée aux critères du PSOC, tout en demeurant centrée sur les besoins des jeunes et sur la collaboration avec les partenaires communautaires.

« Dans les prochaines semaines, nous allons solliciter des rencontres avec les différents partenaires : le PSOC, la Ville de Danville, divers organismes communautaires et le député provincial André Bachand, mais aussi – et surtout – nos jeunes. Toute la structure et l’ensemble des politiques internes seront revus. C’est un travail colossal, déjà amorcé par les membres du conseil d’administration, avec le soutien de deux ressources externes », affirme Michel Plourde, président du conseil d’administration de l’organisme.

Dans cet esprit, le conseil d’administration mène présentement un processus de consultation auprès des jeunes, afin de les placer au cœur de la réflexion entourant la restructuration.

« Les jeunes ne doivent pas seulement agir en spectateurs, mais de façon active, en partageant leurs attentes et opinions », a affirmé Émilie Therrien, vice-présidente du Conseil des jeunes de la MDJ et membre du conseil d’administration.