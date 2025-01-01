Fermeture ce vendredi de la sortie 71 de l’autoroute 55, direction sud.

Windsor — Une entrave majeure est à prévoir ce vendredi 31 octobre alors que le ministère des Transports et de la Mobilité durable procédera au prolongement de glissières de sécurité à la sortie 71 en direction sud de l’autoroute 55, à la hauteur de Windsor et de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Les travaux se dérouleront de 7 h à 16 h.

Des panneaux à message variable ont été installés ce matin en bordure de l’A-55 pour aviser les usagers des travaux à venir.

Le prolongement de la glissière permettra de sécuriser le secteur de la courbe de la bretelle de sortie.