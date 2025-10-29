Fermeture ce vendredi de la sortie 71 de l’autoroute 55, direction sud.
Windsor — Une entrave majeure est à prévoir ce vendredi 31 octobre alors que le ministère des Transports et de la Mobilité durable procédera au prolongement de glissières de sécurité à la sortie 71 en direction sud de l’autoroute 55, à la hauteur de Windsor et de Saint-François-Xavier-de-Brompton.
Les travaux se dérouleront de 7 h à 16 h.
Des panneaux à message variable ont été installés ce matin en bordure de l’A-55 pour aviser les usagers des travaux à venir.
Le prolongement de la glissière permettra de sécuriser le secteur de la courbe de la bretelle de sortie.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Un jeune homme de la région perd la vie à Danville
Danville — Un tragique accident est survenu le vendredi 25 septembre dernier sur le chemin Saint-Claude à Danville. Selon les informations obtenues auprès des autorités, il était peu après 13 h lorsque les secours ont été dépêchés sur les lieux d’un accident impliquant une moto tout-terrain de type motocross et un véhicule ...LIRE LA SUITE
La cohabitation entre le privé et le public serait-elle la solution ?
Windsor — Dans le projet actuel, la nouvelle bibliothèque de Windsor, devant être construite près de l’aréna, doit appartenir à la Ville. Or, les coûts ont explosé. Les subventions annoncées ne suffisent plus. D’autres scénarios sont envisagés. La cohabitation entre le privé et le public pourrait-elle s’avérer une solution ? ...LIRE LA SUITE
La bijouterie Lussier fête ses 40 ans !
Windsor — Bien ancrée dans la communauté, la bijouterie Lussier, située au 53, rue Saint-Georges à Windsor, fête cette année son 40 e anniversaire d’existence. Les bagues, les colliers, les bracelets, les boucles d’oreilles et les broches n’ont plus de secret pour ces bijoutiers-joailliers expérimentés. Avec les années, la ...LIRE LA SUITE