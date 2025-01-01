Décès de l’ex-député Guy Hardy

Windsor — L’ancien député libéral de Saint-François, Guy Hardy, est décédé le 17 octobre à l’âge de 75 ans.

Guy Hardy, né le 15 mai 1950 à Windsor, était un courtier d’assurances avant de devenir un homme politique québécois.

Il a été élu député à l’Assemblée nationale du Québec lors de l’élection générale québécoise de 2014, représentant la circonscription électorale de Saint-François en tant que membre du Parti libéral du Québec. Lors de cette élection, il a défait le ministre de la Santé Réjean Hébert par plus de 2 000 voix. Il a quitté la vie politique en 2018.

Guy Hardy détenait une formation en assurances. Il était courtier d’assurances chez Allstate et La Métropolitaine à Sherbrooke. Il a été gérant de deux commerces Duro-Vitres d’auto à Sherbrooke et à Québec, puis propriétaire d’un centre de réparation d’automobiles VitroPlus à Sherbrooke ainsi que d’un centre de location de véhicules Discount.

Il s’était engagé dans l’action bénévole pour le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), la Fondation Mgr. Jean-Marie-Fortier et la Chambre de commerce de Sherbrooke. Il a fait partie de plusieurs conseils d’administration lors de sa carrière.