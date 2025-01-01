X
Rechercher
Publicité

Décès de l’ex-député Guy Hardy

durée 22 octobre 2025 | 09h18
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — L’ancien député libéral de Saint-François, Guy Hardy, est décédé le 17 octobre à l’âge de 75 ans.

Guy Hardy, né le 15 mai 1950 à Windsor, était un courtier d’assurances avant de devenir un homme politique québécois.

Il a été élu député à l’Assemblée nationale du Québec lors de l’élection générale québécoise de 2014, représentant la circonscription électorale de Saint-François en tant que membre du Parti libéral du Québec. Lors de cette élection, il a défait le ministre de la Santé Réjean Hébert par plus de 2 000 voix. Il a quitté la vie politique en 2018.

Guy Hardy détenait une formation en assurances. Il était courtier d’assurances chez Allstate et La Métropolitaine à Sherbrooke. Il a été gérant de deux commerces Duro-Vitres d’auto à Sherbrooke et à Québec, puis propriétaire d’un centre de réparation d’automobiles VitroPlus à Sherbrooke ainsi que d’un centre de location de véhicules Discount.

Il s’était engagé dans l’action bénévole pour le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), la Fondation Mgr. Jean-Marie-Fortier et la Chambre de commerce de Sherbrooke. Il a fait partie de plusieurs conseils d’administration lors de sa carrière.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Domtar se prépare pour un arrêt majeur d’entretien

12 octobre 2025 | 9h13

Domtar se prépare pour un arrêt majeur d’entretien

Windsor — L’usine Domtar de Windsor confirme qu’elle réalisera un arrêt majeur d’entretien du 17 octobre au 4 novembre et certains travaux préparatoires débuteront quelques jours avant. Bien que toutes les précautions soient prises pour limiter les inconvénients pour la population, certains désagréments, comme des épisodes d’odeur de soufre ou de ...

LIRE LA SUITE
Le Quartier du Moulin à Windsor annonce l’identité du commence de détail à venir!

4 octobre 2025 | 6h07

Le Quartier du Moulin à Windsor annonce l’identité du commence de détail à venir!

Windsor — Le développement commercial du Quartier du Moulin, situé à l’intersection de la route 249 et de la rue Maurice-Bachand, à Windsor, franchit une nouvelle étape en annonçant fièrement que le commerce à voir le jour est nul autre que Dollarama, un détaillant à bas prix reconnu au Canada. L’arrivée du populaire détaillant, qui aura lieu en ...

LIRE LA SUITE
L’exploration urbaine, une pratique à risques élevés qui touche Val-des-Sources et la région

26 septembre 2025 | 6h38

L’exploration urbaine, une pratique à risques élevés qui touche Val-des-Sources et la région

Val-des-Sources — Le service de police de la sûreté du Québec de la MRC des Sources interpelle la population concernant des plaintes reçues au sujet d’introductions par effraction sur plusieurs sites et bâtiments de la région, dont principalement la ville de Val-des-Sources.  Cette série d’événements est directement liée au phénomène Urbex (Urban ...

LIRE LA SUITE