X
Rechercher
Publicité

Domtar se prépare pour un arrêt majeur d’entretien

durée 12 octobre 2025 | 09h13

Windsor — L’usine Domtar de Windsor confirme qu’elle réalisera un arrêt majeur d’entretien du 17 octobre au 4 novembre et certains travaux préparatoires débuteront quelques jours avant.

Bien que toutes les précautions soient prises pour limiter les inconvénients pour la population, certains désagréments, comme des épisodes d’odeur de soufre ou de bruits d’évacuation de vapeur peuvent survenir lors du processus d’arrêt et de démarrage sécuritaire des équipements. Les équipes sont mobilisées afin d’intervenir, le cas échéant, dans les plus brefs délais. 

Pendant cette période d’arrêt, plusieurs centaines d’employés, d’entrepreneurs et de fournisseurs viendront sur le site pour réaliser les nombreux travaux planifiés d’entretien et d’inspection. Cette main-d’œuvre supplémentaire pourrait engendrer un flux important sur les voies de circulation publiques situées près de l’usine, surtout aux heures de pointe.

Il s’agit d’un exercice essentiel pour la fiabilité des équipements et la sécurité des opérations. Domtar tient à s’excuser pour les possibles inconvénients et à remercier les citoyens de leur compréhension.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Quartier du Moulin à Windsor annonce l’identité du commence de détail à venir!

4 octobre 2025 | 6h07

Le Quartier du Moulin à Windsor annonce l’identité du commence de détail à venir!

Windsor — Le développement commercial du Quartier du Moulin, situé à l’intersection de la route 249 et de la rue Maurice-Bachand, à Windsor, franchit une nouvelle étape en annonçant fièrement que le commerce à voir le jour est nul autre que Dollarama, un détaillant à bas prix reconnu au Canada. L’arrivée du populaire détaillant, qui aura lieu en ...

LIRE LA SUITE
L’exploration urbaine, une pratique à risques élevés qui touche Val-des-Sources et la région

26 septembre 2025 | 6h38

L’exploration urbaine, une pratique à risques élevés qui touche Val-des-Sources et la région

Val-des-Sources — Le service de police de la sûreté du Québec de la MRC des Sources interpelle la population concernant des plaintes reçues au sujet d’introductions par effraction sur plusieurs sites et bâtiments de la région, dont principalement la ville de Val-des-Sources.  Cette série d’événements est directement liée au phénomène Urbex (Urban ...

LIRE LA SUITE
Grève de Postes Canada : Le journal toujours disponible dans des points de distribution

25 septembre 2025 | 15h33

Grève de Postes Canada : Le journal toujours disponible dans des points de distribution

Windsor —  Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a déclenché une grève nationale à la suite de l’annonce faite par le gouvernement sur la transformation de Postes Canada. C’est donc dire que les facteurs continueront de ne pas distribuer le journal Actualités — L’Étincelle. Quoi qu’il en soit, les lecteurs auront accès à ...

LIRE LA SUITE