Grève de Postes Canada : Le journal toujours disponible dans des points de distribution

Windsor — Depuis un certain temps, les facteurs de Postes Canada ont cessé la livraison des circulaires et du courrier communautaire, dont le journal Actualités — L’Étincelle.

Quoi qu’il en soit, les lecteurs auront accès à leur journal hebdomadaire en se rendant à un des nombreux points de distribution mis en place pour la durée du conflit.

Cette semaine, le fédéral a levé l’obligation de Postes Canada de livrer le courrier tous les jours à domicile et l’autorise à remplacer la livraison de porte à porte par des boîtes postales communautaires pour des millions d’adresses supplémentaires.

« Financièrement, c’est un désastre. Je veux dire en ce moment, la société perd 10 millions par jour et le dernier trimestre, qui se terminait à la fin juin, on parle de 407 millions en perte d’opérations. C’est son pire trimestre à vie » de dire le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement du Canada, Joël Lightbound, dans un texte du journal La Presse.

« Davantage de boîtes postales communautaires partout au pays, modernisation du réseau postal et changements dans l’envoi des lettres. Ottawa serre la vis alors que les négociations collectives entre l’entreprise et son syndicat stagnent », mentionne le journaliste Antoine Trépanier.

Par ailleurs, la direction de Postes Canada publiait un communiqué relativement à un retour à la table des négociations en précisant ce qui suit :

« Compte tenu du retour prévu à la table de négociation, nous avons demandé au Syndicat de modifier ses moyens de pression et de livrer les circulaires sans adresse (Courrier de quartier) actuellement bloquées dans notre réseau. Le syndicat avait annoncé vendredi dernier son interdiction de livrer les articles de publipostage, affirmant qu’il avait été contraint de prendre cette mesure pour ramener les parties à la table. »

« Ce geste simple permettrait de réduire les répercussions financières pour de nombreux clients, comme les journaux communautaires, les petites entreprises et les organismes de bienfaisance, qui, faisant confiance à Postes Canada pour la livraison, ont investi dans l’impression de leurs circulaires. Or, ces articles sont bloqués dans nos installations depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction de distribution du syndicat. Postes Canada n’acceptera pas de nouveaux articles Courrier de quartier tant qu’elle ne pourra pas offrir à sa clientèle une plus grande certitude. »

Voici les points de distribution du journal Actualités - L’Étincelle :

Windsor : Maxi, Renaud et aux bureaux du Journal Actualités-L’Étincelle.

Richmond : Maxi, restaurant La Vieille Gare et la Fromagerie le Campagnard.

Val-des-Sources : Centre commercial d’Asbestos, Jean Coutu et Maxi.

Saint-Denis-de-Brompton : L’Intermarché Saint-Denis (2009, route 222)

Danville : Dépanneur Voisin (23, route 116 Est)

Stoke : Coop de Stoke (381, rue Principale)

Saint-François-Xavier-de-Brompton : marché Saint-François (144, rue Principale)

Saint-Georges-de-Windsor: Fromagerie Proulx (430, rue Principale)

Wotton: BMR (494 rue Saint-Jean)

Bromtpon: IGA (50 rue Bourgeoys, Sherbrooke)

Par ailleurs, il est possible de feuilleter le journal Actualités - L’Étincelle en consultant l’édition électronique mit en ligne sur le site web www.letincelle.qc.ca.