Le Quartier du Moulin à Windsor annonce l’identité du commence de détail à venir!

durée 4 octobre 2025 | 06h07

Windsor — Le développement commercial du Quartier du Moulin, situé à l’intersection de la route 249 et de la rue Maurice-Bachand, à Windsor, franchit une nouvelle étape en annonçant fièrement que le commerce à voir le jour est nul autre que Dollarama, un détaillant à bas prix reconnu au Canada. L’arrivée du populaire détaillant, qui aura lieu en 2026, s’ajoute aux autres nouveaux commerces annoncés dans l’immeuble actuellement en construction dans le Quartier. Ces nouvelles enseignes, toutes attendues avec impatience par la population, viendront bonifier une offre commerciale déjà dynamique et bien fréquentée.

Les nouveaux commerces sont donc les suivants :

  • Chico, une boutique spécialisée pour les animaux;
  • Consigne Action, une entreprise axée sur la récupération et le tri des contenants
    consignés;
  • Dollarama, un commerce de détail proposant un vaste éventail de marchandises
    générales, de produits consommables et d’articles saisonniers à valeur attrayante;
    Un local commercial de 3 235 pi2 à louer, situé entre ConsignAction et Chico, est toujours disponible; une occasion à saisir pour un commerce souhaitant profiter de l’achalandage du secteur.

Ces nouvelles ouvertures s’ajoutent aux commerces déjà bien établis dans le quartier depuis l’automne 2024, notamment :

  • Le Maxi, qui joue un rôle moteur dans la fréquentation du secteur;
  • Le Marché Express / station-service Ultramar (incluant les bornes de recharge
    haute vitesse)
  • Et le restaurant McDonald’s, qui connaît également un franc succès.

Un quartier accessible et en pleine effervescence

Depuis les ouvertures des commerces, le Groupe Laroche se dit fier de la hausse notable de la clientèle, notamment au Maxi. En effet, en plus de la population locale, le nouveau supermarché attire de nombreux visiteurs provenant de Richmond et des autres municipalités voisines. La facilité d’accès via l’autoroute 55 contribue également à cette fréquentation grandissante et à l’élargissement du bassin de clients potentiels.
« Le Quartier du Moulin est bien situé, facile d’accès et attire des gens de toute la région. Les clients sont satisfaits par la qualité et la diversité de l’offre commerciale, et avec les nouvelles arrivées prévues, ce sera encore mieux! En plus, ce sont de très beaux commerces, tout neufs! », se réjouit Eric Laroche, président du Groupe Laroche.
Il ajoute : « Nous sommes fiers d’offrir à la population un aussi bel éventail de produits et de services, grâce à l’arrivée de commerces de qualité comme Chico, Consigne Action et Dollarama, très attendus dans la région. Nous sommes heureux d’encourager le commerce de proximité »
Notons également qu’à terme, le Groupe Laroche estime que plusieurs dizaines de nouveaux emplois auront été créés au Quartier du Moulin.

 

Une réalisation porteuse pour la région

À l’heure du bilan, la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, se dit satisfaite de cette progression commerciale à Windsor. Au terme de son dernier mandat, après 16 belles années à la tête de sa ville, elle estime que le projet du Parc d’Affaires et celui du Quartier du Moulin, sont parmi ses plus belles réalisations à la tête de l’administration municipale : « Le projet commercial réalisé en collaboration avec le Groupe Laroche connaît un succès qui va bien au-delà des attentes initiales. Il s’agit d’une bonification importante pour nos citoyens de Windsor et les gens des environs, qui fréquentent maintenant davantage notre ville. », souligne Mme Bureau.

 

Une vision d’avenir portée par l’élan du développement

Le succès des commerces déjà implantés et l’intérêt soutenu pour le Quartier du Moulin témoignent de son fort potentiel de croissance. Le Groupe Laroche demeure fort intéressé à soutenir ce développement stratégique et ouvre la porte à l’arrivée d’autres commerces au fil des prochaines années dans le secteur. Le quartier est appelé à devenir un véritable carrefour régional, où l’on combine accessibilité, diversité commerciale et qualité de vie.

