L’exploration urbaine, une pratique à risques élevés qui touche Val-des-Sources et la région

Val-des-Sources — Le service de police de la sûreté du Québec de la MRC des Sources interpelle la population concernant des plaintes reçues au sujet d’introductions par effraction sur plusieurs sites et bâtiments de la région, dont principalement la ville de Val-des-Sources.

Cette série d’événements est directement liée au phénomène Urbex (Urban exploration) qui sévit actuellement sur les réseaux sociaux.

Le concept étant que des individus s’introduisent trop souvent de manière illégale dans des édifices désaffectés ou non afin de parcourir les lieux et de filmer leurs actions avant d’en partager le contenu sur internet.

Il faut comprendre que cette pratique n’est assurément pas recommandable.

Bien que l’objectif des adeptes de l’exploration urbaine ne soit pas de voler ou d’endommager directement les biens ou le bâtiment, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’introduction par effraction.

La sécurité est en jeu dans ce dossier, du fait que les endroits peuvent comporter une multitude d’objets et/ou de prédispositions à des blessures graves, tel que l’état des lieux, la fragilité de certaines infrastructures, les hauteurs, la présence de fils électriques et bien plus encore.

Si ces actions peuvent apporter une dose d’adrénaline à certains adeptes, la Sûreté du Québec rappelle que ce sont des pratiques qui se doivent d’être enrayées très rapidement pour la sécurité et le respect de tous.

« Ces actions sont totalement illégales, encourant à des accusations criminelles et pénales. Les peines criminelles pour une introduction par effraction peuvent aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et des constats d’infraction saler. Les risques de blessures sont également très élevés. Les suspects ciblés dans notre MRC sont principalement des mineurs, nous invitons donc les parents à être aux aguets quant aux sorties nocturnes de leurs adolescents et de les sensibiliser aux conséquences s’ils ont des doutes. Des enquêtes sont en cours, et des personnes d’intérêt devraient être rencontrées incessamment. Les policiers de la MRC des Sources n’auront aucune tolérance face à ces actions et les procédures judiciaires seront mises de l’avant. », laissa savoir le sergent responsable de Poste pour les Sources, Martin Paquette.

Ce dernier confirma que plusieurs de ces infractions avaient effectivement eu lieu dans des endroits publics et privés de Val-des-Sources au cours des dernières semaines. Il ajouta même que la « promotion » de cette pratique faite par certains aura eu comme conséquence d’attirer des gens d’un peu partout en province.

Par conséquent, des individus de la région de Candiac, manifestement attirés par l’attrait que représentent les installations d’une ancienne ville minière pour leur activité illicite, se sont notamment vu intercepter et recevoir des constats pour « entrée par effraction » au cours des derniers jours.

Le service de police de la sûreté du Québec invite par ailleurs la population à communiquer directement avec eux au moment où ils soupçonnent ou constatent une introduction par effraction, peu importe le bâtiment en composant le 310-4141 sur leur téléphone ou encore par cellulaire au numéro * 4141.