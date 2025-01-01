Incendie majeur sur la 2e avenue à Windsor

Windsor — Les pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor sont intervenus dans un incendie survenu dans une résidence de la 2e avenue.

Les pompiers sont arrivés sur les lieux vers 3 h 50 le mardi 23 septembre. Devant l’ampleur du brasier, une demande d’entraide a été adressée aux pompiers de Richmond. Au total, près de 25 pompiers ont été mobilisés pour combattre les flammes.

« Les dommages causés par l’incendie sont très importants. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Les propriétaires de la résidence ont été pris en charge et relocalisés auprès de leur famille », souligne Carl Bourget, chef aux opérations à la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor.

L’enquête visant à déterminer les causes du sinistre est présentement sous la responsabilité de la Régie intermunicipale.