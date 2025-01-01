X
Rechercher
Publicité

Incendie majeur sur la 2e avenue à Windsor

durée 23 septembre 2025 | 10h14
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Les pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor sont intervenus dans un incendie survenu dans une résidence de la 2e avenue.

Les pompiers sont arrivés sur les lieux vers 3 h 50 le mardi 23 septembre. Devant l’ampleur du brasier, une demande d’entraide a été adressée aux pompiers de Richmond. Au total, près de 25 pompiers ont été mobilisés pour combattre les flammes.

 « Les dommages causés par l’incendie sont très importants. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Les propriétaires de la résidence ont été pris en charge et relocalisés auprès de leur famille », souligne Carl Bourget, chef aux opérations à la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor.

L’enquête visant à déterminer les causes du sinistre est présentement sous la responsabilité de la Régie intermunicipale.

 

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La Maison des jeunes de Danville dans la tourmente !

22 septembre 2025 | 13h05

La Maison des jeunes de Danville dans la tourmente !

Danville — La Maison des jeunes de Danville (Au Point 14-18) vit actuellement une période difficile. Parce que le conseil d’administration de l’organisme a démissionné en bloc à deux reprises, l’organisme ne reçoit plus sa subvention du CIUSSS, pourtant indispensable à sa survie. En fait, la subvention provenant du Programme de soutien aux ...

LIRE LA SUITE
Grève de Postes Canada : le journal disponible dans des points de distribution

15 septembre 2025 | 14h47

Grève de Postes Canada : le journal disponible dans des points de distribution

Windsor - Depuis ce lundi, les facteurs de Postes Canada ont cessé la livraison des circulaires et du courrier communautaire, dont le journal Actualités — L’Étincelle, pour une période indéterminée. Quoi qu’il en soit, les lecteurs auront accès à leur journal hebdomadaire en se rendant à un des nombreux points de distribution mis en place pour la ...

LIRE LA SUITE
Un élan de solidarité remarquable envers une famille de Saint-Georges-de-Windsor

14 septembre 2025 | 4h00

Un élan de solidarité remarquable envers une famille de Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Georges-de-Windsor — La petite communauté du village de Saint-Georges-de-Windsor s’est littéralement retrouvée au cœur d’un élan de solidarité au cours de la fin de semaine de la fête du Travail, alors qu’un tournoi de balle molle-bénéfice a été organisé en support à une jeune famille endeuillée domiciliée de la municipalité.  Voilà ...

LIRE LA SUITE