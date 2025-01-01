La Maison des jeunes de Danville dans la tourmente !

Danville — La Maison des jeunes de Danville (Au Point 14-18) vit actuellement une période difficile. Parce que le conseil d’administration de l’organisme a démissionné en bloc à deux reprises, l’organisme ne reçoit plus sa subvention du CIUSSS, pourtant indispensable à sa survie.

En fait, la subvention provenant du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) est temporairement mise sur pause. La direction générale de l’organisme ne respecterait pas les règles pour obtenir la subvention de 200 000 $.

Pour recevoir ce financement, un organisme doit respecter certains critères, dont celui d’avoir une vie associative et démocratique active. Cela veut dire, entre autres, qu’un conseil d’administration (CA) doit être en place pour assurer une gouvernance représentative.

« Dans le cas présent, comme il n’y a pas de CA en fonction pour une seconde fois en un an, l’organisme ne peut pas démontrer qu’il répond à ce critère. C’est pourquoi nous avons dû suspendre temporairement le versement de la subvention », souligne le CIUSSS Estrie — CHUS.

La décision n’est toutefois pas définitive. « Nous sommes disponibles pour discuter de la situation avec l’organisme et voir comment il pourrait se remettre en conformité avec les critères du programme », mentionne le CIUSSS Estrie — CHUS.

Ville de Danville

Le Conseil municipal de Danville réaffirme pour sa part son appui à la Maison des jeunes, sans toutefois s’engager financièrement dans le dossier.

En revanche, les autorités municipales ont tenu à apporter certaines mises au point.

« La Maison des jeunes est un organisme communautaire autonome et indépendant. Cela veut dire que la Maison des jeunes prend elle-même ses décisions, fixe ses règles et gère son budget. Aussi, elle est indépendante de toute ingérence politique », soutient la Ville de Danville dans un communiqué.

La Maison de jeunes reçoit un financement à la mission du Programme de soutien aux organismes communautaires. Ce programme est un financement du gouvernement du Québec et est géré par le CIUSSS de l’Estrie — CHUS. Tous les organismes communautaires qui reçoivent une subvention de ce programme se doivent de répondre à des critères.

« La Ville de Danville n’interfère aucunement dans la gestion de ce programme. Le conseil d’administration et la direction de l’organisme communautaire sont responsables de la réalisation de leur mission », insiste-t-on à la Ville.

La Ville de Danville travaille avec tous les organismes communautaires présents sur son territoire. Il en est de même pour la Maison des jeunes. À titre d’exemple, ces dernières années, la Maison des jeunes a obtenu le contrat de la Ville de Danville pour gérer la patinoire extérieure.

Plusieurs questions restent sans réponse. Le directeur général de la Maison des jeunes de Danville, Jean Couture, a refusé de commenter publiquement le dossier.