Grève de Postes Canada : le journal disponible dans des points de distribution
Windsor - Depuis ce lundi, les facteurs de Postes Canada ont cessé la livraison des circulaires et du courrier communautaire, dont le journal Actualités — L’Étincelle, pour une période indéterminée.
Quoi qu’il en soit, les lecteurs auront accès à leur journal hebdomadaire en se rendant à un des nombreux points de distribution mis en place pour la durée du conflit.
Par ailleurs, il est possible de feuilleter le journal Actualités — L’Étincelle en consultant l’édition électronique mit en ligne sur le site web www.letincelle.qc.ca.
Voici les points de distribution
Windsor : Maxi, Renaud et aux bureaux du Journal Actualités-L’Étincelle.
Richmond : Maxi, restaurant La Vieille Gare et la Fromagerie le Campagnard.
Val-des-Sources : Centre commercial d’Asbestos, Jean Coutu et Maxi.
Saint-Denis-de-Brompton : L’Intermarché Saint-Denis.
Danville : Marché du Carré.
Stoke : Coop de Stoke.
Saint-François-Xavier-de-Brompton : marché Saint-François
Saint-Georges-de-Windsor : Fromagerie Proulx
Wotton : BMR
Bromtpon : IGA