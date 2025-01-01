Grève de Postes Canada : le journal disponible dans des points de distribution

X
15 septembre 2025 | 14h47

Windsor - Depuis ce lundi, les facteurs de Postes Canada ont cessé la livraison des circulaires et du courrier communautaire, dont le journal Actualités — L’Étincelle, pour une période indéterminée.

Quoi qu’il en soit, les lecteurs auront accès à leur journal hebdomadaire en se rendant à un des nombreux points de distribution mis en place pour la durée du conflit.

Par ailleurs, il est possible de feuilleter le journal Actualités — L’Étincelle en consultant l’édition électronique mit en ligne sur le site web www.letincelle.qc.ca.

 

Voici les points de distribution 

Windsor : Maxi, Renaud et aux bureaux du Journal Actualités-L’Étincelle.

Richmond : Maxi, restaurant La Vieille Gare et la Fromagerie le Campagnard.

Val-des-Sources : Centre commercial d’Asbestos, Jean Coutu et Maxi.

Saint-Denis-de-Brompton : L’Intermarché Saint-Denis.

Danville : Marché du Carré.

Stoke : Coop de Stoke.

Saint-François-Xavier-de-Brompton : marché Saint-François

Saint-Georges-de-Windsor : Fromagerie Proulx

Wotton : BMR

Bromtpon : IGA

 

 

