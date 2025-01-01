Un élan de solidarité remarquable envers une famille de Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Georges-de-Windsor — La petite communauté du village de Saint-Georges-de-Windsor s’est littéralement retrouvée au cœur d’un élan de solidarité au cours de la fin de semaine de la fête du Travail, alors qu’un tournoi de balle molle-bénéfice a été organisé en support à une jeune famille endeuillée domiciliée de la municipalité.

Voilà l’initiative mise sur pied à partir de l’idée d’un ami de la famille, M. Stéphane Pinard, afin de venir en aide à M. Martin Clément et son épouse Mélanie Gallant, malheureusement décédée au début du mois d’août dernier.

C’est donc par l’entremise d’un tournoi de balle mixte (8-3) que le groupe d’organisateurs, dont mesdemoiselles Geneviève Gauthier, et Cassandra Perreault faisaient également partie, a décidé d’apporter son soutien à la famille Clément-Gallant et leurs quatre enfants en ces moments difficiles.

« Il faut avouer que tout s’est déroulé très rapidement, alors que l’idée a jailli de l’esprit de Stéphane au moment où Mélanie entrait aux soins palliatifs. À la suite de cela on compte moins de six semaines et tout était monté pour laisser place à la compétition avec 20 équipes en lice. », de relater, Mme Gauthier.

Outre leur participation active au tournoi ou leur présence pour encourager les athlètes et acheter des collations et des boissons, la population, les organismes et les entreprises avaient la possibilité de faire des dons pour soutenir cette cause. Au total, la très grande générosité des gens aura permis de recueillir la somme de 27 024 $ lors de la fin de semaine. À ce montant, il faut ajouter un autre élan de solidarité, soit celui des employés de la cantine Le Frisson, située au cœur du village, qui ont versé l’entièreté de leurs pourboires à la cause pour une somme avoisinant les 1 700 $.

« C’est vraiment impressionnant de constater la mobilisation des gens de notre communauté et des environs. L’initiative est impressionnante et je ne peux que remercier tout le monde pour leur support, c’est vraiment très grandement apprécié. Cela apportera notamment une certaine quiétude quant aux frais d’études de nos enfants, merci beaucoup à tous ! »

En peu de mots, Martin Clément, visiblement grandement touché par le geste, confia : Mme Geneviève Gauthier tenue a rappelé que si l’organisation d’un tel événement en si peu de temps représente un défi de taille, rien de tout cela ne serait réalisable sans l’appui et la collaboration de partenaires.

« Nous avons pu compter sur plus d’une quarantaine de personnes bénévoles, petites et grandes, qui sont venues arbitrer, marquer les parties, s’occuper des divers kiosques, aider à la logistique et j’en passe, merci à tous et à chacun. Un merci tout spécial également à la municipalité et à la Fromagerie Proulx de Saint-Georges-de-Windsor pour leur appui incroyable. Finalement, je tiens à remercier toutes les équipes participantes qui ont généreusement accepté de venir compétitionner dans le seul but d’avoir du plaisir et de remettre à la famille. Au final, il est certain que d’avoir pu remettre un tel montant à la famille de Mélanie est largement au-delà de nos espérances, mais si cela fut possible c’est grâce à un petit village qui se soutient et à une communauté tissée serrée. », de conclure, Mme Gauthier.

Sur le plan sportif, bien que le résultat des courses se voulait très marginal dans les circonstances, comme le veut l’expression, le niveau de compétition s’est tout de même vu des plus relevés, en particulier lors des matchs éliminatoires du dimanche. C’est finalement l’équipe des Sopranos qui a remporté la victoire et le prestige de ce tournoi particulier.