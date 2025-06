Le tournoi de golf du maire de Val-des-Sources continue de rallier les partenaires

Val-des-Sources — Le vendredi 30 mai dernier, le club de golf Val-des-Sources accueillait fièrement l’édition 2025 du traditionnel tournoi de golf du maire, un important événement caritatif au profit des organismes du milieu.

Fort de l’importance qu’en revêt la cause, la communauté s’est une fois de plus mobilisée, afin de soutenir l’activité populaire. Ainsi, ce sont plus de 155 participantes et participants qui ont sillonné le parcours de 18 trous du terrain situé aux abords de la route 255.

Présentée cette année sous la présidence d’honneur de M. Marc Rioux, Directeur général du Groupe LTI basé à Val-des-Sources, la compétition amicale se tenait une fois de plus en formule « Shut Gun/Vegas ». Fort heureusement pour tous, la météo s’est montrée complice, alors qu’une rare accalmie de pluie s’est manifestée pour la durée de l’activité.

« Nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau compter sur l’accueil chaleureux de l’équipe du Club de golf Val-des-Sources, de même que sur la participation et la générosité d’autant de précieux partenaires de la région. J’aimerais en profiter pour remercier sincèrement M. Rioux d’avoir accepté notre invitation comme président d’honneur 2025. Il s’agit d’une entreprise en importance sur notre territoire et je crois sincèrement que ce genre d’activité réseautage permet également à certains de découvrir ou encore d’approfondir leur connaissance en lien avec les champs d’opérations dans lequel évolue cette entreprise, en plus de partager et d’échanger avec l’ensemble des gens présents. Bien entendu, un immense merci aux bénévoles ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont une fois de plus répondus présents aujourd’hui. Il s’agit de gestes qui parlent beaucoup et combien appréciés, car on envoie les invitations et d’emblée, la très grande majorité de ces dernières nous reviennent rapidement avec une inscription confirmée. On remarque que les besoins sont continuellement grandissants et que nous avons de plus en plus d’activités à supporter auprès de nos organismes sans but lucratif locaux. C’est donc d’autant plus gratifiant de constater cette synergie communautaire provenant notamment des conseils des municipalités environnantes, des citoyens, de la communauté d’affaires et de nos partenaires en général. », de commenter dans la bonne humeur le maire de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard.

On rappelle qu’à l’aide des fonds recueillis lors de cet événement annuel, ce sont tout près de 13 000 $ qui sont redistribués en appui à des projets ou initiatives constructives dans la communauté.

Pour ce faire, les organismes désireux de soumettre leur candidature doivent simplement faire parvenir un courriel à la municipalité, dans lequel ils auront inclus un court descriptif de leurs idées de projets touchant l’attractivité, la dynamisation et/ou le développement du milieu.