La SQ signe un bail de cinq ans à Richmond

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Des travaux d’asphaltage de l’autoroute 55, en direction nord, entre le chemin de la Rivière, à Saint-François-Xavier-de-Brompton, et la route 249, à Windsor, débuteront le 9 juin prochain et s’échelonneront sur neuf semaines. Les interventions, qui seront exécutées de jour et de soir, consisteront à réparer la ...