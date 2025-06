Début des travaux de réfection sur l’autoroute 55 en direction nord

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Des travaux d’asphaltage de l’autoroute 55, en direction nord, entre le chemin de la Rivière, à Saint-François-Xavier-de-Brompton, et la route 249, à Windsor, débuteront le 9 juin prochain et s’échelonneront sur neuf semaines.

Les interventions, qui seront exécutées de jour et de soir, consisteront à réparer la fissuration et l’orniérage sur les voies de circulation et à procéder à la réfection des bandes rugueuses ainsi qu’à la remise en état des glissières de sécurité.

À terme, ces travaux, estimés à près de 7,4 M$, amélioreront le confort de roulement et la sécurité des quelque 19 000 usagers de la route qui empruntent quotidiennement le tronçon.

Entraves

Des chemins de déviation seront aménagés afin de permettre la circulation à contresens sur la chaussée de l’autoroute 55 en direction opposée, sur une distance de 11 km. Le ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Certaines bretelles d’entrée et de sortie de l’autoroute seront fermées à la hauteur des travaux.

Toutes les voies de circulation seront rétablies avant chaque fin de semaine ainsi que les jours fériés.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, les automobilistes sont invités à consulter Québec511.