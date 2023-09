Deux élèves de Cleveland participent à l’émission 100 Génies

Cleveland — Deux élèves de Cleveland, les frères Antoine et Nicolas Béland, participent, cette année, à l’émission 100 Génies, diffusée sur les ondes de Radio-Canada.

Les enregistrements ont eu lieu au cours de la saison estivale. Ils seront accessibles cet automne, à partir du 14 septembre, le jeudi soir à 20 h.

« Ces deux élèves font partie des équipes de génies en herbe de l’école (Tournesol à Windsor). Ce sont deux joueurs qui se démarquaient beaucoup. Les deux étaient des champions marqueurs pour leur équipe dans la ligue régionale. Ils connaissaient l’émission de télévision. Ils avaient un intérêt. J’avais ciblé ces deux joueurs. Ils ont donc suivi le processus en envoyant leur candidature par Internet. Ils ont ensuite eu une entrevue téléphonique. Ils ont ensuite été convoqués à une entrevue à Montréal. Et les deux frères ont été choisis », raconte Pascal Roussel, professeur d’anglais et responsable du programme de génies en herbe à l’école secondaire du Tournesol.

Cette année, l’émission revient à 100 concurrents comme la première saison. Durant les trois saisons de la pandémie, il n’y avait que 30 concurrents. Il sera donc plus difficile de se tailler une place et descendre dans l’arène des six participants.

« Ces sont deux garçons extraordinaires qui seront de très bons candidats. Le plus âgé, Antoine, a déjà reçu la médaille du gouverneur général. Il fait partie de la troupe de secouristes de l’école. C’est aussi un excellent joueur de génies en herbe. Il avait tout pour être choisi. Son petit frère, Nicolas, qui est en secondaire deux, est une bombe lui aussi. Il a terminé deuxième meilleur pointeur au Québec l’an dernier », souligne M. Roussel.

Bien sûr, pour l’école du Tournesol. C’est avec fierté qu’on accueille l’annonce de ces deux participations à 100 Génies. « Pour notre école, c’est un bel accomplissement, c’est vraiment exceptionnel de réussir à placer deux concurrents parmi toutes ces candidatures provenant des quatre coins du Québec. En fait, ce sont souvent des jeunes des écoles privées de la région de Montréal qui sont choisis. Il ne faut pas se le cacher », soutient le professeur d’anglais, qui, il y a quelques années, a pris part à la télé à une compétition de Génies en herbes.

Et l’enseignant du Tournesol croit au potentiel de ses protégés. « Vous seriez fou de ne pas les prendre », avait-il écrit à la recherchiste de l’émission.

Est-ce que Antoine et Nicolas pourront descendre dans l’arène des six finalistes ? À suivre…