Grand retour de la traversée du puits minier lors de la journée Slackline

Val-des-Sources — Le samedi 27 juillet prochain, Desjardins et la Ville de Val-des-Sources invitent la population sur le site de la Place de la Traversée, afin de participer à une kyrielle d’activités et voir à l’œuvre des athlètes adeptes de l’équilibre et de la haute voltige.

Présentée pour une sixième fois, la journée Slackline revient cette année avec un point majeur à sa programmation, celle de l’installation d’une gigantesque Highline de 1,25 km au-dessus de l’ancien puits minier.

Il s’agit sans contredit d’une expérience extraordinaire pour les participants et un attrait, certes des plus particuliers, pour les spectateurs.

L’édition 2024 se déroulera de 10 h à 18 h avec un horaire notamment composé de la tenue du populaire marché public, de musique en continu de 11 h à 16 h avec DJ Jashim, l’ouverture de la Zone Desjardins où se dérouleront divers ateliers et démonstrations tout au cours de la journée, sans compter les maquillages pour enfants, ainsi que la sculpture de ballons.

Fait intéressant à noter, les enfants âgés de 8 ans et plus pourront s’inscrire sur place, en nombre limité, pour participer à un atelier d’initiation à la sculpture de ballons. Bien que l’heure pourrait être sujette à changement pour des raisons de météo ou autres, la grande traversée du puits minier est prévue s’amorcer à 16 h.

Durant ce temps le comité organisateur fera appel à la formation musicale les Ti-Gars, afin de divertir la foule et ainsi terminer la journée de belle façon.

C’est donc un rendez-vous, auquel la ville de Val-des-Sources et ses partenaires convient la population à compter de 10 h, le samedi 27 juillet prochain, sur le magnifique site de la Place de la Traversée, situé au 175 de la rue Jeffrey.

Pour de plus amples détails, il est possible de consulter le site internet de la ville à l’adresse : www.valdessources.ca/activites/journee-slackline