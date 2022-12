La SPA sillonne les rangs pour imposer ses médailles

Saint-François-Xavier-de-Brompton – Des citoyens de Saint-François-Xavier-de-Brompton ont reçu dernièrement la visite d’un représentant de la Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie. Certains, non conformes à la législation, ont reçu une facture salée !

Il faut savoir que cette municipalité, comme plusieurs, a mandaté la SPA de l’Estrie pour assurer le contrôle et l’enregistrement des chats et des chiens sur son territoire.

Ces visites imprévues ont également eu lieu sur le territoire de Saint-Denis-de-Brompton il y a quelques jours.

La SPA avertit au préalable les municipalités visées par ce recensement d’animaux de compagnie. « Un recensement sera effectué au mois de novembre. Pour ce faire, des recenseurs de la SPA de l’Estrie, dûment identifiés, se présenteront à votre porte afin de procéder à l’enregistrement de vos animaux et de vous remettre un médaillon d’identification pour chacun d’entre eux. Le port de ce médaillon est très important puisqu’il assure un retour rapide à la maison en cas de perte ou de fugue de votre animal », a écrit dans un courriel la SPA aux autorités municipales.

La licence obligatoire est valide du 1er janvier au 31 décembre et est renouvelable tous les ans. La médaille coûte 40 $ par chien stérilisé et 50 $ pour les chiens non stérilisés. Le propriétaire d’un chat stérilisé devra débourser 30 $. C’est 40 $ pour les chats non stérilisés.

Les visites de la SPA à Saint-François-Xavier-de-Brompton ne sont pas passées inaperçues sur Facebook. Plusieurs ont été surpris par le montant exigé pour les médailles. Une femme a appris qu’elle dépassait le nombre d’animaux permis, soit un total de quatre (règlement municipal). Elle a donc pris la douloureuse décision de se départir de son labrador brun de trois ans.

« L’enregistrement des chats et des chiens est obligatoire en vertu du règlement municipal. Dès l’arrivée de l’animal à la maison, le propriétaire a l’obligation de l’enregistrer. Ça peut se faire en ligne ou par téléphone. Nous avons le mandat de faire respecter cette obligation », souligne Alexane Bégin, porte-parole de la Société protectrice des animaux de l’Estrie.