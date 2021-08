Des retrouvailles avec ses parents biologiques après 55 ans

Windsor (SFT) —C’est grâce à la curiosité quant aux origines de sa cousine que Christian Girard, né Lacasse, a pu retrouver ses parents biologiques, après 55 ans ! En effet, sa cousine Johanne, étant curieuse quant à ses origines premières nations a passé un test sanguin afin d’en avoir le cœur net à ce sujet. En recevant une réponse négative à son test, cependant, une réponse positive et non attendue a permis à Christian Girard de retracer la famille qu’il aurait pu connaître si la vie en avait voulu autrement. Le monde est petit et tout semble être interconnecté quand on voit de pareilles histoires !

Un ami de la famille a communiqué avec la famille Lacasse, en disant qu’il connaissait quelqu’un recherchant ses parents biologiques et que les seules informations qu’il avait étaient la grandeur de ceux-ci. Christian, qui fut adopté à la naissance par deux parents aimants de la famille Girard aura préféré le décès de ceux-ci avant de vraiment chercher à rencontrer ses parents biologiques, ne voulant pas blesser ses parents d’adoption. Jocelyne, sa tante biologique, a toujours su que son frère avait eu un enfant dans les années 1966, mais le sujet était tombé dans les oubliettes, sans vraiment être totalement oublié. Avec détermination, Jocelyne entreprit donc de retrouver la mère biologique, ayant été elle-même rejetée par sa famille. Après deux tentatives, la mère répondit à l’appel. Un choc émotif s’ensuit, elle demande à rappeler Jocelyne le lendemain, à tête reposée. Lentement mais sûrement, le contact se fait, en premier à l’écrit, entre Yves, le père biologique, et le fils, puis une rencontre s’est orchestrée à Sherbrooke avec la famille, l’enfant retrouvé et les deux parents.

Une histoire à la Claire Lamarche qui se termine bien. L’enfant a eu une vie bonne et douce, comme on le souhaite à tous ces enfants adoptés, et est maintenant à la retraite après une vie bien remplie en tant que policier pour le service de police de Terrebonne. Né à Montréal, adopté à Québec et ayant grandit à Chicoutimi, on peut dire que Christian Girard, né Lacasse, a de la chance d’avoir pu rencontrer ses parents adoptifs aimants ET maintenant ses parents biologiques très heureux de le rencontrer et d’apprendre à le connaître de plus en plus. Tout est bien qui finit bien.