Alliance Magnesium accueille sa première cohorte d’employés

Val-des-Sources(RL) — Le début des opérations du centre de coulée d’Alliance Magnesium approche à grands pas et une nouvelle étape importante en ce sens vient d’être franchie pour l’entreprise en début de semaine avec l’arrivée d’une première cohorte de 20 employés. Cinq semaines de formation virtuelles sont donc prévues pour ces travailleurs provenant principalement de municipalités limitrophes à celle de Val-des-Sources, ainsi que de Sherbrooke de même que de l’extérieur.

« Nos employés, c’est notre richesse. Il était impératif pour nous de les accueillir et de bien le faire. », ajouta Chantal Francoeur, vice-présidente des ressources humaines, communications et santé-sécurité au travail. Alliance Magnésium assure que tout a été mis en œuvre afin de non seulement bien accueillir les nouveaux travailleurs, mais aussi s’assurer que ces derniers bénéficiaient de tout le matériel nécessaire à leur formation. Après ces semaines de formation à distance, les employés seront donc en mesure d’intégrer la pratique du travail en usine.

« Un démarrage d’usine, c’est de l’adaptation en continu. », mentionne Suzie Therriault, directrice des ressources humaines. « Ajoutons une pandémie à cela, c’est un exercice de flexibilité, d’ajustements constants et de résilience. », a-t-elle poursuivi par le biais d’une note envoyée aux médias en journée lundi. Cette dernière ajouta également qu’à compter de mars et pour les mois suivants, d’autres employés de multiples métiers seront aussi appelés à joindre l’équipe.

Rappelons que l’usine de démonstration commerciale, d’une capacité de production de 18 000 tonnes de magnésium, prévoit l’opération du centre de coulée dans un premier temps, et ce, selon les délais involontaires de réception des équipements. La première cohorte entrera en usine dès leur formation théorique terminée et débuteront la fabrication de métal secondaire, c’est-à-dire, des lingots faits à partir de retailles de magnésium à recycler. Ensuite, les équipes construction pourront prévoir bâtir les autres secteurs de l’usine, l’objectif étant la complétion de l’usine pour le premier trimestre 2022.