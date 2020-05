Support à l’achat local dans la MRC des Sources

MRC des Sources (RL) - Les entreprises Alliances Magnésium et Palco, se joignent à la chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources et la station radiophonique CJAN 99.3 afin de soutenir les commerçants de la MRC des Sources en ces temps difficiles. Ainsi, des tirages totalisant la somme de 2000 $ en certificats cadeaux dans les commerces et services de proximités seront effectués entre le 18 mai et le 12 juin prochain. Pour courir la chance de se mériter un prix, il suffit d’être à l’écoute de CJAN 99.3 et de repérer l’indice sonore qui apparaitra en cours de semaine, noter l’heure et la date de la parution et faire parvenir le tout par courriel accompagné de son nom, adresse et numéro de téléphone à l’adresse http://cjan.media/concours/.

En tout, ce sont huit prix de 50 $ chacun qui seront à l’enjeu chaque semaine en plus de deux tirages spéciaux de 200 $ chacun lors des derniers jours du concours. La CCES assumera le lien avec les commerces pour assurer la logistique de cette initiative.

Par voie de communiqué M.Thomas Deshais, président de l’entreprise Palco et président de la CCES également indiquaient que : « les entrepreneurs travaillent actuellement très fort à adapter leur offre de produits et services. Il est important de les soutenir. Acheter localement contribue à maintenir et développer les emplois tout en aidant les entreprises à améliorer les conditions travail. Tout le monde y gagne. ». Mme Karine Vallières, directrice des communications chez Alliance Magnésium, ajoutait pour sa part que : « l’équipe d’Alliance Magnésium a déjà̀ mis en place des politiques d’engagement dans le milieu et d’approvisionnement local. La synergie avec la communauté́ se déploie de différentes façons et c’est naturel pour notre équipe d’être partie prenante d’initiatives constructives pour notre milieu ».