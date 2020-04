Le réseau des SADC et CAE remercie le gouvernement du Canada pour l'ajout de financement dédié aux petites entreprises en région

Québec - Le Réseau des SADC et CAE tient à remercier très sincèrement le Gouvernement du Canada pour cette contribution financière essentielle de 287 M$ que vient de consentir le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, aux 67 SADC et CAE du Québec et aux 268 organisations de tout le pays. Les discussions avec la ministre Mélanie Joly et son équipe ont porté fruit et nous tenons à la remercier très chaleureusement pour son écoute et sa détermination dans ce dossier. Notre solide partenariat avec Développement économique Canada a aussi contribué à concrétiser cette annonce qui permettra d’aider les plus petites entreprises à survivre durant cette période extrêmement difficile.

Selon Daniel Dumas, président du Réseau des SADC et CAE, « les PME sont le moteur de l’économie des milieux ruraux au Québec. Grâce à cette contribution financière du gouvernement fédéral, nous pourrons poursuivre notre travail avec l’agilité et la rapidité de livraison qui font notre marque de commerce, pour aider les entrepreneurs à assurer leur stabilité et à préparer la relance. »

Des discussions auront lieu au cours des prochains jours avec les représentants du gouvernement pour assurer la livraison rapide