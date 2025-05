La saison touristique 2025 est lancée dans la MRC des Sources

Saint-Camille — C’est réuni dans les locaux du mythique P’tit bonheur de Saint-Camille que les quelque 90 personnes présentes et issues du milieu du tourisme dans la région ont assisté au lancement officiel de la saison touristique dans la MRC des Sources.

Organisé par la chambre de commerces et d’entrepreneuriat des Sources, en collaboration avec la MRC, l’objectif était notamment […] « de mobiliser les entreprises touristiques, les municipalités et leurs équipes autour d’un élan commun, soit celui d’offrir aux visiteurs une expérience mémorable. »

Cette soirée fut non seulement un moment des plus propices propice aux échanges, mais il aura également permis aux participants d’en apprendre davantage sur les nouveautés offertes pour la prochaine saison. Un jeu d’évasion familial grandeur nature verra entre autres le jour au Camping de la Rivière Nicolet à Wotton, une nouvelle offre d’hébergement sera disponible dans le secteur de Saint-Camille avec les Écogites Inspire, qui se veut « un lieu axé sur le bien-être, les retraites et la connexion à la nature. »

En plus d’avoir l’opportunité de savourer de délicieuses bouchées, tradition provenant du volet « Apéro cochon », les invités de la soirée ont aussi pu collaborer à la création d’itinéraires variés, dans le but d’enrichir l’expérience des touristes et des excursionnistes qui feront une halte dans la région des Sources.

De plus, une mention importante fut faite en lien avec la récente accréditation officielle d’accueil touristique pour la Halte des Horizons à Saint-Georges-de-Windsor.

« Le dynamisme et la diversité des acteurs touristiques chez nous sont remarquables. Ce genre de rencontre nous rappelle qu’on peut, ensemble, faire de cette saison la meilleure à ce jour. », mentionne M. Jean Roy, représentant de Tourisme MRC des Sources.

« On est fiers d’avoir reçu cet événement ici, dans un lieu qui mise sur la rencontre et l’implication citoyenne. L’ambiance était chaleureuse et pleine d’élan pour la suite. » Souligna pour sa part Benoît Bourassa, coordonnateur, Culture et communauté du P’tit Bonheur.

« La force de notre offre touristique, c’est sa richesse humaine et créative. On est choyés de pouvoir compter sur des gens passionnés, prêts à s’impliquer pour bonifier l’accueil et l’expérience des visiteurs. » Compléta pour sa part Rebecca Lemay Dostie, coordonnatrice à la CCES.